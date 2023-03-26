索鉅額美金！宏都拉斯喊建交中國　台宏9天斷交時間序曝

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事實上，宏都拉斯副外交部長賈西亞（Antonio García）證實，多次向台灣要求20億美元用於「外債重組」，宣稱係用於投資工廠及協助建設醫院，不過卻遲遲未得到台灣正面回應。之後宏國又改稱是「談判再融資機制」，希望台灣購買該國的公共債務。因台灣方面沒回應，才希望尋求更有利的方案，決定跟中國討論建交事宜。
本月23日，宏國外長率特使團前往北京談建交，外交部長吳釗燮坦言情況並不是很好，對方有和我國提出高價的索求，由於我國不跟中國進行金錢外交，現在已經進入非常辛苦的階段，強調「駐宏都拉斯館處所有同仁都還在努力當中，我們會努力到最後一刻。」，吳釗燮指出，的確有關於我國的外交狀況，中國花了很多功夫要打壓我國外交空間，宏國狀況中國介入痕跡非常的明顯。
而23日，因宏國率團赴中國洽商建交，我國外交部為表強烈不滿，隨即召回駐宏大使張俊菲。外交部表示，針對宏都拉斯政府罔顧兩國超過80年的傳統邦誼，漠視我長年援助宏國的合作成果與協助解決宏國問題的善意，堅持派遣外長赴中國洽商建交，嚴重傷害我政府與人民感情的舉措，我政府決定立即召回駐宏大使，以表達我方強烈不滿。
25日上午，我國駐宏都拉斯大使張俊菲返抵台灣，張俊菲態度低調，僅表示「我們都盡了最大的善意」。針對宏國指出曾多次向台灣要求20億美元用於外債重組等，卻遭我國外交部已讀不回，外交部聲明強調，自宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro）於去年1月上任以來，即依據宏國政府施政優先順序，積極與宏國持續磋商雙邊合作計畫，數度向宏方表示，我國願在援外能力範圍內協助宏國推動建設發展。
外交部強調，我國除了大使多次與宏國外交部磋商外，外交部次長俞大㵢更曾親赴宏國向宏國政府說明我方回應方案，絕無宏國所述「已讀不回」的情形。俞大㵢指出，中國持續壓縮我方外交空間，盼大家共同抵抗挑戰、度過難關。
25日，宏都拉斯因欲改與中國建交，於推特上發出正式聲明，宣布與台灣正式斷絕外交關係。宏都拉斯外交部在聲明中表示，「根據總統指示，已通知台灣解除兩國之間的外交關係。」並提到，世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，自即日起宏都拉斯將斷絕與台灣的外交關係，並停止一切接觸和官方聯繫。
今（26）日，外交部長吳釗燮宣布與宏都拉斯正式斷交。而總統蔡英文預計本月29日出訪，宏國選在蔡英文出訪前夕正式與我斷交，對蔡英文的外交政策不啻是一大打擊。外交部指出，有關於宏都拉斯宣布時間點，係因看到宏國外交部長前往北京，因而決定今天早上要來宣布與宏國斷交，跟宏國宣布沒有相關。
外交部提醒國際社會，中國慣以華而不實承諾，誘我方邦交國轉向，然中國最後則多未履行承諾，反使部分受援國陷入債務泥淖，外交部也鄭告北京當局，其壓縮我外交空間行徑，已嚴重傷害台灣人民感情，也使兩岸關係加速悖向而行。
外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，這是事實、也是現狀，台灣絕不屈服威於中國威權政府的脅迫及壓力之下，並持續堅守民住自由的價值，也將積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護區域和平與穩定，爭取台灣應有的國際地位。
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