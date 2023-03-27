大亞深化「能源鏈管理」布局　沈尚弘盼奠定龍頭方向

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他認為，大亞在能源鏈上已有獨特的定位，因為很多企業要做太陽能，也有企業做儲能，「但他們沒有中間（傳輸、轉換）這兩塊！」從上游產生電能，到中間的傳輸轉換，再到下游的儲存管理，「這是一個完整的能源鏈，有很大的機會，對大亞來說也是一種思維的改變，企業發展的方向會因此不一樣。」
對於未來的發展，沈尚弘強調，具體目標、量化數字當然有，只是每年也不斷地在修正與調整，因為過程中多少會有阻力。但是他也透露，短期內還是會把太陽能、儲能的裝置容量再提升，中期的目標則是朝向新能源，像是地熱、氫能。「過去大家對氫能比較陌生，現在台灣開始獲得重視的氫能，相關應用也越來越多，燃料電池汽車最重要的原料就是氫跟氧，這是大亞未來會布局的方向。」
此外，在提到台灣缺電的問題時，沈尚弘則說，其實政府一直都有在推動與建置，用天然氣、離岸風電、太陽能去取代傳統發電方式，「只是建設需要時間，要一步一步來！」政府應該要有更好的架構、更清楚的規範與更嚴謹的法規，好讓企業可以遵循，在政策推動、企業發展與地方溝通之間取得平衡，「而大亞一直都積極參與，也會用更細膩的方法，兼顧各方的平衡。」就像#teamTOMORROW的品牌策略，大亞跟社會、社區都算是一個team，一起合作才能共同讓這個社會更好。