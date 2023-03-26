中國頻挖我邦交國牆腳　CNN分析：這並無法孤立台灣

6億貸款未還清！宏都拉斯與台斷交　當地媒體：負債累累

▲宏都拉斯26日與我斷交，宏國媒體報導，斷交後宏國負債累累。圖為宏都拉斯國旗在我使館特區飄揚的畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲宏都拉斯26日與我斷交，宏國媒體報導，斷交後宏國負債累累。圖為宏都拉斯國旗在我使館特區飄揚的畫面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中美洲國家宏都拉斯過去與台灣有長達82年情誼，但在今（26）日宣布與台灣斷交，宏國媒體也進行相關報導。其中有媒體指出，宏都拉斯與台灣斷交後，將會積欠一筆債務而「負債累累」。

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宏都拉斯外交部在當地時間25日晚間宣布與我國正式斷交，並且在聲明中指出「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並表示即日起，宏都拉斯將斷絕與台灣的外交關係，並停止一切接觸和官方聯繫。

在該國外交部聲明發出後，包括宏都拉斯《前鋒報》（El Heraldo）、《新聞報》（La Prensa）、《國家報》（El Pais）等宏國媒體紛紛在頭版版面進行報導。其中《前鋒報》報導提到，與台灣斷交後，宏都拉斯將會因為建交多年所提供的融資，而欠台灣一筆重要債務。

這是宏都拉斯從台灣銀行獲得共6億美元的融資，其中有部分資金的貸款償還期限為20年，部分約有10年的寬限期。

針對這筆融資，宏都拉斯外交副部長賈西亞（Antonio García）表示，「債務就是債務，當一個國家欠另一個國家或銀行債款時，無論是否有外交關係，都會償還，仍將履行與台灣的承諾，因為他們借錢給我們，將會繼續償還。」

報導指出，宏國外交部長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）先前表示，曾要求台灣將每年5000萬美元援助加倍至1億美元，並且重新調整積欠台灣的6億美元債務，但台灣並未積極進行回應。

賈西亞也強調，宏都拉斯向台灣要求三件事，其中一項是以20億美元貸款，要求台灣為宏國購買高利息債務，宏國再以較低利息償還貸款，「但是台灣沒有給我們積極的回應。」

我外交部長吳釗燮26日召開記者會宣布與宏都拉斯蘇斷交時，表示宏國曾在斷交前提出相當巨額的援助要求，包括要求台灣替當地建設醫院、建立水壩，初步估計至少數十億美元的經濟援助。吳釗燮強調，有關協助其他國家做法，都是以計劃為導向，並非「蓋一間醫院就給9000萬美金，這樣比較像是賄賂。


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