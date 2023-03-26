6億貸款未還清！宏都拉斯與台斷交　當地媒體：負債累累

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在該國外交部聲明發出後，包括宏都拉斯《前鋒報》（El Heraldo）、《新聞報》（La Prensa）、《國家報》（El Pais）等宏國媒體紛紛在頭版版面進行報導。其中《前鋒報》報導提到，與台灣斷交後，宏都拉斯將會因為建交多年所提供的融資，而欠台灣一筆重要債務。
這是宏都拉斯從台灣銀行獲得共6億美元的融資，其中有部分資金的貸款償還期限為20年，部分約有10年的寬限期。
針對這筆融資，宏都拉斯外交副部長賈西亞（Antonio García）表示，「債務就是債務，當一個國家欠另一個國家或銀行債款時，無論是否有外交關係，都會償還，仍將履行與台灣的承諾，因為他們借錢給我們，將會繼續償還。」
報導指出，宏國外交部長雷伊納（Eduardo Enrique Reina）先前表示，曾要求台灣將每年5000萬美元援助加倍至1億美元，並且重新調整積欠台灣的6億美元債務，但台灣並未積極進行回應。
賈西亞也強調，宏都拉斯向台灣要求三件事，其中一項是以20億美元貸款，要求台灣為宏國購買高利息債務，宏國再以較低利息償還貸款，「但是台灣沒有給我們積極的回應。」
我外交部長吳釗燮26日召開記者會宣布與宏都拉斯蘇斷交時，表示宏國曾在斷交前提出相當巨額的援助要求，包括要求台灣替當地建設醫院、建立水壩，初步估計至少數十億美元的經濟援助。吳釗燮強調，有關協助其他國家做法，都是以計劃為導向，並非「蓋一間醫院就給9000萬美金，這樣比較像是賄賂。
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