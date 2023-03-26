蔡英文7年斷9國！追平扁政府紀錄　急待建交中止斷交潮

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1989年總統李登輝上任後，改採主動外交策略，任內邦交雖斷了13國，包含烏拉圭、沙烏地阿拉伯、大韓民國、賴索托、拉脫維亞、尼日、巴哈馬、聖露西亞、南非共和國、中非共和國、幾內亞比索、東加、巴布亞紐幾內亞，但總數加起來，友邦不減反增，一度曾高曾達31國，且李登輝還曾在1995年以私人行程名義訪問美國康乃爾大學，並發表〈民之所欲，常在我心〉公開演說。
2000年總統陳水扁上任後，邦交國原有29國，經過扁政府8年執政，累積斷交9個邦交國，包含馬其頓、賴比瑞亞、多明尼克、萬那杜、格瑞那達、塞內加爾、查德、哥斯大黎加、馬拉威；不過也與吉里巴斯、諾魯、聖露西亞三國成功復交，邦交國數目減為23國。
2008年總統馬英九上任，採外交休兵政策，僅有甘比亞在2013年與我國斷交，但並未增加新的邦交國，友邦數量減為22國。
蔡英文2016年上任後迄今近7年，已陸續與聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜、宏都拉斯9國斷交，追平扁政府紀錄。
目前中華民國的邦交國僅剩位於中南美洲的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國；大洋洲的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲國家史瓦帝尼及歐洲國家教廷。
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