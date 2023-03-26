錦雯TikTok遭停權「收益還在裡面」！淚控：給我一個交代
「錦繡二重唱」出道的資深歌手錦雯，昨（25）日突然發文透露，自己的TikTok帳號無預警被停權，導致她努力直播賺來的收益領不出來，現在也完全無法使用，淚控TikTok公司要給她一個交代，「沒有給理由隨便停權，是否有違反消費者法規？還我帳號！」
記者詹鎰睿/綜合報導
錦雯在臉書發文透露，由於現今的演藝工作不是很穩定，讓她有一餐沒一餐的，再加上過去投資的餐廳曾被朋友們騙，幾乎所有的辛苦錢都沒了，就連去年發的單曲，都接不到活動演出的機會，不忍感嘆大環境的不好。
錦雯提到，再一次偶然的機會下，接觸到國際版TikTok，讓她決定砸錢轉戰自媒體，「我就把我的音樂器材升級，把工作室隔音，這些都花費不少錢！」也得到身邊家人、朋友們的支持，怎料，「今天一早，你把我的帳號說停就停，我的很多創作跟珍貴的影片（都是我自己剪的）還有收益都在裡面，你有想過我有多錯愕嗎？」
錦雯痛批，「很多人並沒有違反裡面的規定，甚至已經花了不少錢儲值。銀行系統維修都會通知；就算情人要分手也會有個理由！你要停權鎖帳號，不用告知為什麼？就被停權！這樣真的影響用戶想要支持主播的權利與感受！」
最後她向Tiktok喊話，「平台是否需要給一個交代，畢竟很多人是花錢儲值的，還有我努力唱歌直播得到的獎金收益有部分沒有轉出！我在裡面的收益獎金有部分以「錦衣衛」的名義捐做公益，沒有給理由隨便停權，是否有違反消費者法規？」並要求Tiktok「還我帳號！」