新北陸海空植樹計畫啟動　侯友宜：造林復育無死角

新北市長侯友宜今（26）日前往貢寮區龍門運動公園，與在地學童共同植樹及宣示陸海空植樹啟動，致詞時表示新北市推動「農業健康市/式」政策，透過山海造林計畫，促進環境生態健康，讓農業永續經營，符合聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals），今年度更將計畫拓展到空域，應用無人機撒播種子造林、恢復植生，維護山林與生態，強調要讓新北境內造林復育無死角，一起創造永續共好的未來。 我是廣告 請繼續往下閱讀 侯友宜受訪時表示，新北市推動環境永續，以山海造林計畫推動覆蓋綠地，覆蓋率已經達到76%，佔全國第一；除了陸地種4萬棵樹木，海上復育珊瑚以外，更重要的是用無人機來撒播植物的種子，讓在山上因為天災或是人禍所造成的山崩，以及火災所造成的傷害，藉著無人機在空中撒播赤楊種子，讓復育速度會更快，環境生態會更好。侯友宜今日與在地學童、里民、志工及民間團體，共同種植88棵茄冬樹與3,600株臺灣百合，並宣告「陸海空植樹」啟動，活動同時也將台灣原生赤楊種子遞送到在地學童手上，象徵環境永續傳承。新北市政府農業局人員表示，新北山海造林計畫號召民間團體共同響應，每年種植4萬棵樹、復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯，本年度更拓展到空域，推出「陸海空植樹」，與國立中興大學及農業科技團隊合作，結合中興大學執行崩塌地植生治理經驗及農業科技公司無人機技術，運用無人機到自然崩塌地或森林火災發生地等人力難以到達區域，能快速恢復植生，維護山林與生態。 貢寮警消廳舍工程動土 侯友宜：繼續打拼讓千萬人共好台灣宣布與宏都拉斯斷交 侯友宜：遺憾82年情誼曲終人散國民黨將約見2024大選可能人選？侯友宜：還沒有接到訊息協調立委初選上班喬黨務？侯友宜：談的都是大家關心的事