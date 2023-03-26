彰化輕航機失事墜毀釀2死！負責人辦法會 為亡者祈福
彰化一架民用輕航機本（3）月16日下午3時23分失事墜毀，機上教練林國裕與來台的18歲日籍學生本田卻遇上意外殞命。今（26）日舉行法會，順風飛行俱樂部負責人饒自強指出，對於這次事件所造成的影響，深感痛心和沈重，除了向受影響家屬致以最深切的慰問，也會帶領協會盡全力善後。
記者林莞茜／綜合報導
全案源自於3月16日下午3時許，駕駛輕航機的54歲林姓教練，帶著18歲日籍乘客本田學員進行練習，疑似因失速造成機身摔落河堤，並隨即燃起大火，兩人因逃生不及而命喪火窟。而根據了解，飛機為順風飛行俱樂部所有，事後俱樂部發出3點聲明，稱事故驟然發生，本協會對於事故原因所知實在有限，無法及時提供各界本起事故原因，已正配合檢調及運安會相關單位調查報告中、偵查不公開尚無法提供資訊，待調查報告出爐後再向各界報告。
該俱樂部負責人饒自強今日發文表示「今天是我的生日」、「我沒有任何慶祝的心情。相反，我深知自己肩負更大的責任，必須帶領協會盡全力善後，並且從中吸取教訓，不斷檢討改進，致力讓飛行運動更加安全，才能再出發，而不負會員、學員及社會的期待」，除了慎重舉辦法會為亡者祈福，也要向家屬致上最深切的慰問，同時竭盡所能，協助他們度過這個難關。