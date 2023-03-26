中國與宏都拉斯火速建交　陸委會斥：利誘強奪我邦交國

我是廣告 請繼續往下閱讀
據中宏外交部長雙方簽署《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》中提到，宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。
台灣邦交國僅剩13國創歷史新低，陸委會稍早發表聲明譴責，北京當局一再利誘強奪我邦交國、打壓我國際空間，持續單邊惡意破壞臺海和平穩定現狀，意圖脅迫臺灣屈從接受其政治主張，中華民國政府表達強烈抗議與譴責。
陸委會強調，對岸持續以「金錢、債務外交」及虛假承諾，介入干預他國政治經濟發展，意圖進行區域戰略擴張布局，更無視台灣人民高度反對其以錯誤且非國際準則的「一中原則」對台外交軍事壓迫，刻意統戰分化台灣社會，中方對當前台海情勢及兩岸開展良性互動往來的誤判與蓄意破壞，已嚴重傷害我民眾尊嚴情感與權益福祉。
陸委會正告北京當局，兩岸互不隸屬，無論如何恫嚇施壓，台灣人民絕不屈服妥協，也不會改變走向世界、參與國際的決心。陸委會呼籲國際社會，正視中共擴張全球影響力、改變國際秩序的圖謀。
陸委會說，我政府將持續強化台灣堅毅韌性、團結朝野各界，堅定捍衛國家主權及民主自由，並持續與友邦及理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平，爭取台灣應有的國際地位與權利。