外交部宣布與宏都拉斯斷交！台灣邦交國剩13國　再創新低

中國與宏都拉斯火速建交　陸委會斥：利誘強奪我邦交國

▲宏都拉斯今與台灣斷交後隨即與中國建交，陸委會發聲明斥責北京當局，一再利誘強奪我邦交國，破壞兩岸關係現狀。（圖／美聯社／達志影像）
▲宏都拉斯今與台灣斷交後隨即與中國建交，陸委會發聲明斥責北京當局，一再利誘強奪我邦交國，破壞兩岸關係現狀。（圖／美聯社／達志影像）

記者翁子竣／台北報導

宏都拉斯今（26）日與台灣斷交，隨後中國政府宣布與宏都拉斯建交。對此，陸委會下午發聲明表達抗議，痛斥中共奪我邦交國、持續破壞兩岸關係現狀。陸委會還說，中方蓄意破壞台海情勢及兩岸良性互動往來，已嚴重傷害我民眾尊嚴情感。

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與台灣擁82年友邦情誼的宏都拉斯，日前表態有意尋求與中國建立正式關係，導致台宏關係亮紅燈。雖在各方不斷努力下，宏都拉斯政府今仍宣布與台灣斷交，隨即和中國建交，同時中國外交部長秦剛也與宏都拉斯外交部長雷伊納舉行會談。

據中宏外交部長雙方簽署《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》中提到，宏都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

台灣邦交國僅剩13國創歷史新低，陸委會稍早發表聲明譴責，北京當局一再利誘強奪我邦交國、打壓我國際空間，持續單邊惡意破壞臺海和平穩定現狀，意圖脅迫臺灣屈從接受其政治主張，中華民國政府表達強烈抗議與譴責。

陸委會強調，對岸持續以「金錢、債務外交」及虛假承諾，介入干預他國政治經濟發展，意圖進行區域戰略擴張布局，更無視台灣人民高度反對其以錯誤且非國際準則的「一中原則」對台外交軍事壓迫，刻意統戰分化台灣社會，中方對當前台海情勢及兩岸開展良性互動往來的誤判與蓄意破壞，已嚴重傷害我民眾尊嚴情感與權益福祉。

陸委會正告北京當局，兩岸互不隸屬，無論如何恫嚇施壓，台灣人民絕不屈服妥協，也不會改變走向世界、參與國際的決心。陸委會呼籲國際社會，正視中共擴張全球影響力、改變國際秩序的圖謀。

陸委會說，我政府將持續強化台灣堅毅韌性、團結朝野各界，堅定捍衛國家主權及民主自由，並持續與友邦及理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平，爭取台灣應有的國際地位與權利。

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