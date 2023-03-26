楊小黎化身魔女琪琪！《魔女宅急便》超可愛造型曝光

日本「吉卜力工作室」製作的動畫電影《魔女宅急便》紀念版將在台上映，片商今（26日）舉行「台灣の魔女琪琪見面會」，並邀請楊小黎化身「台版魔女琪琪」，她身穿黑色洋裝，頭戴經典紅色大蝴蝶結，帶著同伴黑貓吉吉，騎著掃帚的經典扮相出場，讓現場粉絲直呼太可愛。
記者陳雅蘭/台北報導
《魔女宅急便》與楊小黎相當有緣分，她13歲就曾幫電影中文版「魔女琪琪」配音，她回想當年配音的往事，坦言當時年紀較小，相當符合琪琪活潑且凡事都敢衝的性格，這也是楊小黎第一次幫動畫女主角配音，配音工作長達一週，加上日方比較嚴格，對於情緒掌握跟聲音的語調難拿捏，感激當時資深配音員王景平老師一字一字細心指導自己。
楊小黎表示常被老師「柔性勸導」，因為她語調較高，多次被要求聲音壓低，印象最深刻的就是琪琪初來乍到新城市時的台詞「哇！吉吉你看，這個是看得見海的城市耶！」光是這一句話就錄了超過30次，時間長達一小時。
楊小黎表示相隔多年再次觀賞《魔女宅急便》，發現不同的感動與啟發，加上過了青春期，回頭看成長的路上，難免跟琪琪一樣有迷惘，好在最終仍保持信念、尋回自我，她有感而發的說：「這部動畫也非常適合給大人看。」《魔女宅急便》3月31日在台上映。