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YouTuber賤葆百萬團隊爆拆夥！認大吵一架　3妹近況曝光

▲賤葆（中上）宣布與松鼠（左）、品子（中）、晨晨（右）拆夥，而且還吵架過，最後也交代3位妹妹的近況，希望大家越來越好。（圖／翻攝賤葆IG）
▲賤葆（中上）宣布與松鼠（左）、品子（中）、晨晨（右）拆夥，而且還吵架過，最後也交代3位妹妹的近況，希望大家越來越好。（圖／翻攝賤葆IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

知名百萬YouTuber「J-Bao賤葆」因為團隊擁有3位可愛又亮眼的正妹晨晨、品子、松鼠，也讓賤葆被封為「後宮型YouTube」，廣受觀眾喜愛。但在25日，賤葆突然宣布與3位妹妹拆夥，並坦言團隊感情變質，甚至還在國外大吵一架，才會讓他做出此決定。

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賤葆在影片中強調，3位妹妹並非她請來的演員，大家的關係就是朋友，而自己更像是哥哥的存在，由於很愛她們，不想再讓她們被自己的頻道綁住，因此決定宣布拆夥，把人生的責任通通還給她們。

賤葆透露，起初會邀請晨晨、品子、松鼠一起拍片，純粹是因為她們大學才剛畢業，完全不知道未來要做什麼，才會決定邀請她們一起做YouTube，邊做邊思考著未來，結果時間過去依舊沒有目標，也讓賤葆變得越來越嚴格，也讓4人的感情變得越來越差。

▲訂閱數達到106萬的賤葆，仍忍痛把3位妹妹丟到職場，希望能為她們的人生帶來方向。（圖／翻攝賤葆IG）
▲訂閱數達到106萬的賤葆（左2）仍忍痛把3位妹妹丟到職場，希望能為她們的人生帶來方向。（圖／翻攝賤葆IG）
最終不僅團隊關係變調，就算砸大錢拍良好互動的影片都沒有效果，甚至讓公司虧損到只剩下7萬元。直到賤葆決定帶著一行人去北歐旅行，盼能讓3位妹妹得到一些人生方向，卻在過程中與晨晨大吵，晨晨還哭著對她咆哮，讓賤葆十分懊惱與憤怒：「為何不理解為了撐起四個人的人生，我做了多少努力。」

因此賤葆回來台灣後，決定將3位妹妹通通丟入職場訓練生活，由於3人的科系在台灣非常難找，還是一一替她們鋪路，對服飾業有興趣的晨晨，目前待在品牌顧問的身邊學習；品子則對新媒體業有興趣，因此被安排到網路節目《木曜4超玩》跟著名製作人陳百祥身邊做事；至於松鼠則是被委託到賤葆的媽媽，也是傳統產業老闆的身邊工作。

▲其中品子就在「木曜4超玩」團隊裡跟著製作人陳百祥學習，先前節目的日本企劃，品子也在裡面。（圖／翻攝邰智源IG）
▲其中品子（下排右1）就在《木曜4超玩》團隊裡跟著製作人陳百祥學習，先前節目的日本企劃，品子也在裡面。（圖／翻攝邰智源IG）
最後賤葆透露，她已經和晨晨和好，也盼望3位妹妹學成歸來，也希望大家能給他們團隊一點時間。影片曝光後，許多圈內好友都來留言關心，粉絲們也相當不捨，「希望大家都能學成再團聚，願大家一切都好好的」、「加油，希望大家都能快回來發光發熱！」、「看完好感動，你們都會變得更好的！」


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