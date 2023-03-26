中國打壓！台灣邦交國現剩13國　這3友邦也屢傳斷交危機

國民黨轟兩岸路線錯誤　林俊憲：蔣介石豈不是錯得離譜

▲對於國民黨批評總統蔡英文兩岸路線錯誤，立委林俊憲說若蔣介石邦交國從最高峰70個到27個，豈不是錯得離譜。（圖／林俊憲辦公室提供）
▲對於國民黨批評總統蔡英文兩岸路線錯誤，立委林俊憲說若蔣介石邦交國從最高峰70個到27個，豈不是錯得離譜。（圖／林俊憲辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

宏都拉斯今（26）日宣布與台灣終止外交關係，並與中國建交，國民黨批評總統蔡英文兩岸路線錯誤，對此民進黨林俊憲表示，若以此邏輯蔣介石豈不錯的離譜，邦交國從最高峰70個到27個，他堅持賊不兩立、跟中共對抗，當年怎不見國民黨有人敢說蔣介石兩岸、外交路線錯誤，究竟是國民黨變了，還是蔣介石錯了，「好好想清楚怎麼面對你們的委員長再回答吧！」

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林俊憲說，經歷多日周旋，很遺憾還是與宏都拉斯斷交，根據公佈出來的宏國外交部長信件，所提出維持邦交的援助金額高達743億元，就算外交部再努力想維持，台灣社會也絕不可能容許花費如此多的金錢去「買」一個邦交國，只能說再見了。

林俊憲表示，這幾年中國與台灣搶邦交國的方式無非就是金錢收買，成為一種變相的競標，但奇怪的是中國最後給出的「得標價」，往往比那些國家開給台灣的「底價」高出數倍，據傳中國給出的價碼高達1800億元，遠遠高於市場行情的得標價，最後的結果可想而知，不是根本沒落實，就是中國以別的方式討回來，例如拿走基礎設施或資源的經營權，讓該國陷入更深的債務危機，已經有很多國家示範過了。

至於國民黨譴責「兩岸路線錯誤」，林俊憲說，如果照此邏輯講得通，反問歷任總統誰的路線錯誤最嚴重，答案是蔣介石，從最高峰70個到其過世前只剩27個，他堅持漢賊不兩立、跟中共對抗，當年怎麼就不見國民黨有人敢說蔣兩岸外交路線錯誤，究竟是國民黨變了，還是蔣介石是錯了，「好好想清楚怎麼面對你們的委員長再回答吧！」

林俊憲說，其實這幾年來，每隔幾天看報紙都可以看到有國家來訪的消息，相較過去有一個使團都是大新聞的狀況，台灣的對外交流已經常態化，也給台灣帶來許多新商機。外交的本質本應是互惠互利，而不是一方求著一方、甚至花大錢維持，這也是台灣真正應該追求的新路線。

林俊憲指出，至於中國要撒幣，就隨他們去吧，嘲諷記得別讓牆內知道花了多少錢，不知1800億元在中國可以吃多少頓營養午餐，「可以請最會算的國民黨幫忙算一下！」

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