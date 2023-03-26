國民黨轟兩岸路線錯誤　林俊憲：蔣介石豈不是錯得離譜

我是廣告 請繼續往下閱讀
林俊憲表示，這幾年中國與台灣搶邦交國的方式無非就是金錢收買，成為一種變相的競標，但奇怪的是中國最後給出的「得標價」，往往比那些國家開給台灣的「底價」高出數倍，據傳中國給出的價碼高達1800億元，遠遠高於市場行情的得標價，最後的結果可想而知，不是根本沒落實，就是中國以別的方式討回來，例如拿走基礎設施或資源的經營權，讓該國陷入更深的債務危機，已經有很多國家示範過了。
至於國民黨譴責「兩岸路線錯誤」，林俊憲說，如果照此邏輯講得通，反問歷任總統誰的路線錯誤最嚴重，答案是蔣介石，從最高峰70個到其過世前只剩27個，他堅持漢賊不兩立、跟中共對抗，當年怎麼就不見國民黨有人敢說蔣兩岸外交路線錯誤，究竟是國民黨變了，還是蔣介石是錯了，「好好想清楚怎麼面對你們的委員長再回答吧！」
林俊憲說，其實這幾年來，每隔幾天看報紙都可以看到有國家來訪的消息，相較過去有一個使團都是大新聞的狀況，台灣的對外交流已經常態化，也給台灣帶來許多新商機。外交的本質本應是互惠互利，而不是一方求著一方、甚至花大錢維持，這也是台灣真正應該追求的新路線。
林俊憲指出，至於中國要撒幣，就隨他們去吧，嘲諷記得別讓牆內知道花了多少錢，不知1800億元在中國可以吃多少頓營養午餐，「可以請最會算的國民黨幫忙算一下！」
更多「斷交宏都拉斯」相關新聞。