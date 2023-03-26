中國打壓！台灣邦交國現剩13國　這3友邦也屢傳斷交危機

捷克眾議長赴宜蘭游錫堃作陪　共飲噶瑪蘭威士忌

▲捷克眾議長艾達莫娃今日在立法院長游錫堃陪安排下，前往宜蘭參訪金車噶瑪蘭威士忌酒廠與國立傳統藝術中心。（圖／游錫堃辦公室提供）
▲捷克眾議長艾達莫娃今日在立法院長游錫堃陪安排下，前往宜蘭參訪金車噶瑪蘭威士忌酒廠與國立傳統藝術中心。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）今（26）日在立法院長游錫堃陪同下，前往宜蘭參訪金車噶瑪蘭威士忌酒廠與國立傳統藝術中心，雙方共飲國際知名的噶瑪蘭威士忌，游錫堃強調是自己家鄉所釀造，宜蘭有很好的氣候與環境，才能生產如此高品質的好酒，每每國會款宴外賓，看到看到噶瑪蘭威士忌就會特別開心，這也是台歐合作的代表作之一，相信未來還會有更多更棒的合作，今年7月台捷將展開直航，未來台捷交流也將會更加頻繁。

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游錫堃今日陪同議長艾達莫娃前往故鄉宜蘭，受訪表示，面對中共霸權崛起，中國沒有人權、沒有自由，台灣擁有自由民主，應該要更加珍惜。且他很感謝捷克朝野支持台灣，本次整個訪問團超過150人、總共2部飛機，訪團成員包括有總理辦公室、各部會辦公室代表、各企業代表等等，可以看的出來本團是捷克中央政府的縮小版，可見捷克對台灣真的很友好，雖然台捷兩國沒有邦交，但台捷兩國都享有自由民主，也因此惺惺相惜。

對於國際上頗具盛名的噶瑪蘭威士忌，游錫堃說，每次國會外交如果款宴外賓，看到噶瑪蘭威士忌就會特別開心，噶瑪蘭威士忌在國際間受到重視、風行全世界，也獲得很多人的喜愛，強調噶瑪蘭威士忌是在他的家鄉釀造，因為這塊土地有很好的氣候及環境，才能生產出這麼高品質好酒，這也是台歐合作的代表作之一，相信未來還會有更多更棒的合作，今年7月台灣捷克將開始直航，未來台捷交流將更加頻繁。

游錫堃後續也帶著艾達莫娃前往國立傳藝中心，他說，台灣早年受到許多國家的殖民，文化相當多元，也因此傳統文化保存更加重要。他擔任宜蘭縣長時就希望把台灣傳統藝術保存發揚，因此親自爭取並規劃傳統藝術中心，並在他擔任行政院長時正式營運。傳藝中心等於是台灣所有傳統藝術縮影，他建議未來捷克人民若有機會來訪台灣，一定要來這裡看看。

游錫堃表示，在7月台捷直航後，他也建議台灣人能多到捷克旅遊，布拉格是很美的世界文化遺產城市，喜歡出國旅行的國人如果沒有去過布拉格，就不算出國旅遊。

艾達莫娃則說，感謝院長安排訪團參訪國立傳藝中心，她若回到捷克也會大力宣傳這個地方，且捷克跟台灣將於夏天直航，相信雙方交流一定會更頻繁，強調捷克同樣享有自由民主，是台灣的真朋友，這也是她為什麼率領包含學界、商業、政府官方等代表的龐大訪團來台，此舉在台灣與宏都拉斯斷交之後，更顯雙方珍惜台捷雙方友誼。

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