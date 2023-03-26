賽前「性別檢測未通過」 台灣女拳王林郁婷銅牌突遭撤銷
台灣女子拳擊手林郁婷，日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽中，敗給哈薩克選手，獲得銅牌殊榮，不過卻傳出在昨日的頒獎典禮上遭到大會判決失格失去銅牌，今（26）日國際拳擊總會（IBA）正式通知，失格理由為林郁婷在3月16日未通過選手賽前性別檢測，血液生化檢驗有異常。
記者林莞茜／綜合報導
拳擊世錦賽女子57公斤級昨日晚間舉行頒獎典禮，但卻見到原屬於林郁婷的第三名獎座，由8強賽輸給她的保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）取代，林郁婷則遭判DSQ（取消資格），但大會當下未說明原因，直到今天中午，國際拳擊總會才派員與教練曾自強解釋。
國際拳擊總會表示，林郁婷因為賽前3月16日所測得的性別生化指數異常，銅牌因此被取消；中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘得知消息後，聲稱非常遺憾，並表示「一定會循管道申訴」，但暫不做過多臆測，等待下週代表隊返國，會確認相關更詳細的資訊後再進行後續動作。
彭俊銘指出，目前教練、選手都很沮喪，但根據了解，女子選手會有需要配合比賽時程而調整生理期的情況，可能是因為服用一些荷爾蒙藥物，才讓這次的賽前性別抽血檢測有問題，但詳細狀況，都還待後續進一步了解。