難忘戰爭罹難者　岸田憂心「今日烏克蘭成明日東亞」

日本首相岸田文雄作為G7最後一個會見烏克蘭總統澤倫斯基的元首，日前閃電出訪烏克蘭，並走訪基輔與郊外的布查鎮（Bucha），向遭俄軍屠殺的遇難者致哀。今（26）出席日本國防大學畢業典禮時，岸田文雄就直言「今日烏克蘭，可能是明日的東亞」，表達對於眼下地緣政治局勢的觀察。
國際中心楊智傑／綜合報導
岸田文雄走訪烏克蘭行程事前保密到家，但在行程中承諾總計約5億美元的資源，提供包含無殺傷性的裝備及無償的能源支援，宣布日本與烏克蘭之間提升為「特別全球夥伴關係」。日媒《富士新聞網》報導指出，岸田今受邀出席位於神奈川縣橫須賀市的國防大學（National Defense Academy），並在畢業典禮致詞上提到「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。
岸田表示，自己上週親訪烏克蘭看見俄軍侵略的戰後現況，讓他加深與民主陣營共同挺烏的決心。他提到，日本周邊國家近期展現出企圖藉由武力片面改變現狀的野心，例如強化飛彈打擊能力、擴充軍備與軍事演習、發展核武器等等，其發言被認為是在暗示北韓、中國等國家，明顯與過去日本對地緣政治「袖手旁觀」的態度不同。
美國政治風險顧問機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師波林（David Boling）認為，岸田出訪烏克蘭真正的訴求對象是中國，對烏克蘭平民致哀與支持，意味著向中國發出信號，假如中國發起侵略，日本將會反擊。