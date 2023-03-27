WooTalk關閉了？「維修1禮拜」沒消息 網友灌爆急找密友
相信有玩過交友軟體的人，應該都知道一款名為「WooTalk吾聊」的聊天網頁，是以隨機配對的模式，配對與你有共同話題、興趣的「密友」，過程中一開始並不會知道對方長相以及任何資料，是一款靠著匿名聊天增加感情以再進一步發展的交友軟體。不過，近日卻被網友傳出「WooTalk停擺整整一禮拜沒消息」引起不少用戶哀嚎。
記者張嘉哲/綜合報導
有網友在「Dcard」貼文指出「有看到消息說WooTalk吾聊已經倒閉，非常希望是假消息......不要倒啦！我還沒找回聊天對象欸」；另外同一時間也有人在PTT貼文指出「Wootalk現在不能用在維修啦，可是也修好幾天了，要修到什麼時候？還是要倒了啊？」
貼文一出，不少網友都相當緊張，紛紛跑到「WooTalk吾聊」臉書粉專留言「這一修可能修了一輩子了....尋人，同樣交了第二任男朋友的小姐姐，好喜歡跟你聊彼此男友的趣事」、「尋人，找台南28歲天蠍女，156喜歡打籃球看韓劇，會做章魚燒愛裝小朋友」、「到底要不要修啊？還是誰去開發一個新的」、「是要修多久，一個禮拜了也沒看人員出來解釋」、「該不會真的默默倒了吧....我的林護理師還沒約出來吃飯QQ」、「真假啊！突然就消失，至少要給個交代」。
事實上，「WooTalk吾聊」的粉絲專頁上面最後發文時間，即是在1月29日要維修時發出公告，至今快兩個月都沒有更新，而今（27）日一早搜尋頁面，官網上也寫著「WooTalk系統出現一些問題，我們正在搶修中！」《NOWnews》記者實際私訊粉專也尚無人員給予回應，「WooTalk吾聊」去向為何還沒有個正確答案，一切等待官方出面說明。