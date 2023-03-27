德意志銀也傳危機？美元彈台股跌 新台幣早盤貶破30.4元
歐美銀行相繼出事，歐洲德意志銀行也因股價重挫傳危機，美元指數回升至103之上，亞洲主要貨幣兌美元走貶，台北股、匯市今（27）日早盤也同步下跌，新台幣兌美元貶回30.4元價位，來到30.431元，貶值4.3分，但因仍在月底出口商有拋匯需求，新台幣貶幅有限，目前在30.426元盤整。
記者顏真真／台北報導
歐洲德意志銀行因信用違約互換交易（CDS）利差衝到4年來高點，股價一度重挫，凸顯投資人高度擔憂德銀的整體穩定性，歐股上周五收黑；美股除費半指數下跌外，其餘均收紅。台股今日早盤一開盤也跌41.03點，加權股價指數以15873.67點開出，隨後下探15821.63點，跌93.07點，目前跌60餘點。
國際匯市部分，歐美銀行相繼出問題，德意志銀行也傳危機，美元指數回到103之上，亞洲主要貨幣兌美元也走貶，其中韓元今日早盤貶至1301.55兌1美元，日圓兌美元來到130.76價位，人民幣中間價亦大幅下修至6.8714兌1美元，離岸人民幣兌美元也貶至6.8732附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以30.40元、貶值1.2分開出後，在亞幣走弱及台股跌之下，也進一步下探30.431元，貶值4.3分，但由於月底出口商仍有實質拋匯需求，新台幣貶幅有限，目前在30.426元至30.43元震盪整理。