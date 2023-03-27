6億貸款未還清！宏都拉斯與台斷交　當地媒體：負債累累

別當「中共協力者」！時力黨團要求馬英九取消訪中行程

▲時力立院黨團要求前總統馬英九取消訪中行程。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.27）
▲時力立院黨團要求前總統馬英九取消訪中行程。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.27）

記者呂炯昌／台北報導

前總統馬英九將於今（27）日搭機前往中國祭祖，但在馬英九訪中前夕傳出宏都拉斯與我國斷交。對此，時代力量立院黨團呼籲馬英九不要赴中，別成為我國最大尾的「中共協力者」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法委員王婉諭表示，我國外交關係風雨飄搖之際，中國因素昭然若揭，與我國長達 82 年的邦誼更是在馬英九預計赴中的前一天「被斷交」，雖然上週四外交部長吳釗燮於立法院表示針對斷交時間已經有很多劇本，但實際上這樣對我國的外交困境依舊是沉重的打擊，斷交時間就在3月20日美國特別顧問陶德訪宏都拉斯居中斡旋、3月25日捷克代表團抵台訪問、3月29日蔡英文總統出訪中美洲之際。這樣的結果，顯然是中國刻意並且有系統性的在打壓臺灣國際社會空間，中國的外交動作已經是非常清楚了。

立委陳椒華表示，宏都拉斯受到中國策畫運作斷交之際，連我國金援計畫方案，也被宏國直接與中國方案來進行「比價」，這固然是宏都拉斯的選擇，但也是中國威脅利誘的結果。卻也是就在這個時刻，馬英九卻藉著祭祖的名義，預計在今天前往中國進行高度政治性的行程，意圖要與蔡英文訪問中美洲之行打對台，不只時間重複，連回國的日期也是一樣，顯然「馬前總統赴中」也是中國政府這次運作打壓我國的「其中一環」。在此呼籲馬英九取消赴中行程，不要甘願做一個棋子，成為中國打壓我外交空間的幫兇。

立委邱顯智則質疑，從外交的機密性來看，蔡英文訪中美洲等行程都是經過縝密的事先溝通與聯繫，才有可能落實的。而馬英九辦公室與中國方面又是如何事先取得訊息，更在收到這些訊息之後馬上與中國溝通聯繫，順利安排行程與中國同聲唱和？最令人起疑的是，到底是馬辦截獲蔡英文訪中訊息後，主動向中國接洽，還是中國截獲情資後，主動在我國內政界找尋「中共協力者」呢？

邱顯智說，這些不只是我國安高度機敏的問題，這也是自1949年兩岸分治74年來，首次有我國卸任總統踏足中國的重要時刻，希望急著留下歷史定位的我國前總統，馬英九要說明清楚，不要成為我國最大尾的「中共協力者」了。

更多「斷交宏都拉斯」相關新聞。

宏都拉斯與台斷交　泉裕泰：日本一直在台灣身邊

內幕／獅子大開口要25億美元　宏國與台斷交換北京金援

人物／任內斷7國挨批「斷交部長」　吳釗燮難敵國際現實

中國打壓！台灣邦交國現剩13國　這3友邦也屢傳斷交危機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀