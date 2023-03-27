別當「中共協力者」！時力黨團要求馬英九取消訪中行程

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立委陳椒華表示，宏都拉斯受到中國策畫運作斷交之際，連我國金援計畫方案，也被宏國直接與中國方案來進行「比價」，這固然是宏都拉斯的選擇，但也是中國威脅利誘的結果。卻也是就在這個時刻，馬英九卻藉著祭祖的名義，預計在今天前往中國進行高度政治性的行程，意圖要與蔡英文訪問中美洲之行打對台，不只時間重複，連回國的日期也是一樣，顯然「馬前總統赴中」也是中國政府這次運作打壓我國的「其中一環」。在此呼籲馬英九取消赴中行程，不要甘願做一個棋子，成為中國打壓我外交空間的幫兇。
立委邱顯智則質疑，從外交的機密性來看，蔡英文訪中美洲等行程都是經過縝密的事先溝通與聯繫，才有可能落實的。而馬英九辦公室與中國方面又是如何事先取得訊息，更在收到這些訊息之後馬上與中國溝通聯繫，順利安排行程與中國同聲唱和？最令人起疑的是，到底是馬辦截獲蔡英文訪中訊息後，主動向中國接洽，還是中國截獲情資後，主動在我國內政界找尋「中共協力者」呢？
邱顯智說，這些不只是我國安高度機敏的問題，這也是自1949年兩岸分治74年來，首次有我國卸任總統踏足中國的重要時刻，希望急著留下歷史定位的我國前總統，馬英九要說明清楚，不要成為我國最大尾的「中共協力者」了。
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