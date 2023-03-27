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尾隨女子進公廁暴力性侵！他當庭下跪道歉　二審改判4年

▲張姓街友尾隨暴力性侵女子得逞，二審他當庭下跪道歉，法院改判4年徒刑。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲張姓街友尾隨暴力性侵女子得逞，二審他當庭下跪道歉，法院改判4年徒刑。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者林盈君／綜合報導

前年8月間，高雄一名張姓街友，在公園內結識女子小美（化名），某日竟尾隨女方到公園廁所內，徒手毆打並侵犯對方得逞，小美趁隙逃脫後報警處理。高雄地院一審，依犯強制性交罪，判張男6年徒刑；案件上訴二審，張男當庭下跪道歉，合議庭審酌張男雖未賠償小美，但經女方同意決定原諒，因此二審改判張男4年徒刑。

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據判決指出，2021年8月8日下午，張男於公園內與小美等人飲酒聊天，之後見小美獨自前往公廁，竟偷偷尾隨進入，並趁機毆打性侵小美得逞。小美趁張男不防之際，甩開張男逃離，隨後報警處理。

法院一審認為，張男於公眾場合侵犯女方，嚴重危害社會治安，審酌張男犯後坦承犯行，但未與女方達成和解，因此依強制性交罪，處徒刑6年；案件上訴二審，張男當庭下跪道歉，法官審酌張男犯後態度尚可，改判4年徒刑，全案可上訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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