科學園區缺水怎解？水利署：「珍珠串計畫」117年完工

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國科會報告指出，在穩定園區產業用水部分，配合各園區地域特性及水利主管機關供水政策，推動使用（或交換）再生水，目前112年總計使用1.8萬噸／日再生水，預計112年底前將再增加2萬噸／日再生水，合計將達到3.8萬噸／日，增加自來水調度彈性；另預計112年底前水利署將完成寶二水庫溢洪道加高工程，新增1萬噸／日自來水供水量。以及透過園區用水量總量管制、追蹤查核廠商用水回收成效等節流。
未來工作重點，在供水部分，國科會指出，其一將加強園區用水計畫管控，並持續辦理節水輔導，半導體及光電業製程回收率達到85%以上，全區用水回收率預計120年提高至80%以上，以降低整體用水量；其二是降低自來水依賴度，鼓勵園區廠商導入再生水使用，永康、園區（台積電）及安平等再生水，自111年起陸續供水到南科，112年底前供水約達3.8萬噸／日，加上
與建中之仁德及水湳等再生水廠（含換水）預計2030年再生水使用量達31.91萬噸／日以上（包含竹科9.7萬噸／日、中科9.86萬噸／日、南科12.35萬噸／日），降低自來水的使用量，提高園區抗旱韌性。
在供電部分，國科會說，為降低園區整體用電量，國科會三園區管理局每年持續辦理節能輔導，以減少園區廠商耗電量；提升再生能源使用量，包括既有園區之用電契約容量達5,000kW以上廠商，未來須依再生能源發展條例規定裝設契約容量10%之再生能源，半導體產業需每年取得實際用電20%再生能源，並逐步提升再生能源比例，2030年取得實際用電量25%再生能源，2040年45%再生能源，及2050年取得100%再生能源。並持續與台電公司合作，辦理輔導節能、提供電力諮商等措施；新進駐廠商要求評估屋頂設置太陽光電、鼓勵廠商設置太陽光電等。
立委林宜瑾表示，目前安平、永康再生水廠都提供南科用水，但南部乾旱狀況嚴重，即使最近有下雨，也只是滄海一粟，建議除了外部再生水廠、廠區裡的再生水廠，還能有其他方案，如鼓勵多個廠商一同投資建設再生水廠或仿效竹科，以提供園區固定水源。
國科會副主委陳宗權表示，有鼓勵廠商使用再生水，在廠商設廠時，也會鼓勵適合的廠商這樣做。
張廖萬堅指出，3大園區平均日用水量呈遞增趨勢，竹科、中科、南科分別從2022年的24.2萬噸、19.3萬噸、27.1萬噸，增至2026年的39萬噸、25.1萬噸、37.4萬噸，但再生水日水用量要到2030年才會到達竹科9.7萬噸、中科9.86萬噸、南科12.35萬噸，簡言之缺的水要到2030年才足夠用，怎麼看備援是否足夠、產業缺水會有什麼問題？
陳宗權說，2026年用水，在開發前都會跟經濟部、相關主管機關進行規劃，這個部分是用了自來水加上再生水，也就是說不足部分用自來水備援。
張廖萬堅說，但自來水是一般民生使用，若支援工業用水，是否產生資源排斥、民生得輪流用水等？是否有除了再生水外的具體抗旱對策？
黃宏莆說，再生水還沒上場前，都會透過區域調度提供園區供水，相關水源目前水利署正在進行「珍珠串計畫」，把水源跟管線全部串起來，未來西部從台北翡翠水庫以下，一直到雲林，各個水庫可以互相調度，會配合園區開發時程；該計畫會逐步上場、一個工程好了就上場，整體會在116至117年之間全數完成，工業用水、民生用水不會互相影響。
水利署資料顯示，「珍珠串計畫」主要是將現有的水利調度規劃包裹而成，遍及全台，將打通各區供水瓶頸、擴大互相支援，強化西部供水管網，該計畫包含「南勢溪引水至石門水庫」、「大安大甲溪水資源聯合運用」以及「嘉南大圳與濁幹線聯合運用」等計畫。