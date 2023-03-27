現在幾點？夏令時間喬不攏　這國出現兩個時區

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綜合法新社和路透社報導，黎巴嫩看守政府23日宣布將延到4月20日再把時鐘撥快1小時，而不是像以往和北半球許多其他國家一樣，通常會在3月最後一週調整為夏令時間。
儘管政府並未解釋為何做出上述決定，但在社群媒體廣泛流傳的一段影片顯示，看守總理米卡提（Najib Mikati）與國會議長柏瑞（Nabih Berri）開會商量此事時，柏瑞要求總理延後調整夏令時間，這似乎是為迎合在齋戒月期間每天禁食到日落的穆斯林，讓他們在齋戒月期間的開齋時間從晚間7時提前至傍晚6時。
柏瑞在影片中說：「在齋戒月結束前，我們維持冬令時間，別讓6點鐘變7點鐘。」米卡提說此舉會導致一些「問題」，包括航班時間等，但他稍後仍宣布延後調整夏令時間一事。
但極具影響力的馬龍派教會（Maronite Church，黎巴嫩當地最大基督教派）表示不會遵守政府的決定，聲稱當局並未考量國際標準，也沒與各界磋商。
包括教會及一些學校與媒體等機構堅持在午夜（台北時間26日清晨6時）進入夏令時間，例如LBCI和MTV兩家電視台已把時鐘撥快1小時。黎巴嫩教育部長哈拉比（Abbas Halabi）也宣布學校將按照日光節約時間運作，與政府的決定背道而馳。
與此同時，穆斯林機構和政黨則繼續維持冬令時間，導致全國時區一分為二，成為黎巴嫩基督教徒與穆斯林長年不睦的最新一例。
黎巴嫩國營的中東航空公司（Middle East Airlines）選擇以折衷之道因應。公司所有時鐘仍顯示冬令時間，但航班時刻會調整為夏令時間，以免導致國際航班時刻表混亂。
國營電信業者則向客戶發送訊息，建議他們手動設定裝置上的時間，以防裝置自動切換。
不少黎巴嫩人在社群平台抱怨。有民眾說：「他們製造出許多問題，加深穆斯林與基督徒之間的分歧…從中獲益都是當權者。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1120327