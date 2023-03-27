安倍晉三影像展開展　謝長廷：史上對台灣最友善日本首相

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泉裕泰致詞時表示，去年7月的那一天看到突發新聞那一刻，帶給他的衝擊仍記憶猶新，因為比任何人都還熟知台日關係重要性的安倍就這樣突然離世，頓時他腦內一片空白，感到悲傷與無比遺憾。
泉裕泰說，當令人震驚的消息傳遍後，以蔡英文為首的台灣友人對安倍的追悼哀思令人感動，日台協會設置的追悼會場，僅僅7天時間就迎來約1萬5000名台灣朋友致意，毫無疑問讓他深切感受到安倍對台灣的深厚友誼，「對於大家那麼真誠感人的回應，我想再次表示感謝」。
泉裕泰指出，今天在這裡舉辦的安倍晉三影像展令他感到光榮及高興，因為在日本國外舉辦如此盛大的紀念展，紀念日本前首相，可以說是史無前例，這說明安倍是多麼受台灣朋友愛戴，因此在緬懷安倍貢獻的同時，也更加堅定日本的決心，要努力締造日後一百年的台日友好關係。
謝長廷致詞表示，安倍過世是舉世同悲，但從台灣政府到民間的哀悼及緬懷，是日本以外所沒有的，因為台日之間沒有邦交，首相要幫忙台灣是很困難的一件事，也會遭遇許多干擾，但安倍卻非常用心時常鼓勵和支持台灣。
謝長廷稱讚安倍晉三是史上對台灣最友善的日本首相，同時也留給世界很多資產，例如倡議「自由開放的印太區域」、「台灣有事，就是日本有事」，因此大家應該謹記並懷念，來讓這股力量更強大、台日合作更深化。
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