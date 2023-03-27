首次海外駐村！奈良美智29日抵台、31日線上演講

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李厚慶說，這次不僅是奈良美智首次在台灣駐村，更是第一次在日本以外的國家駐村，如此長的停留天數，讓人好奇他對高雄的想像。
奈良美智說，「我想起了10幾歲時自己到東京去，在東京度過的那段時期，我也打算試著再享受那樣的感覺。」
談及在台灣的行程規劃，李厚慶表示，奈良美智抵台後第一件事就是前往內惟藝術中心修復《朦朧潮濕的一天》，雖然是非常小的痕跡，老師還是會謹慎確認畫作狀況，力求台灣民眾可以欣賞到最完美的狀態。
除畫作修復工作，李厚慶補充，鮮少露面且個性較為內向的奈良美智，本次來台也很難得地安排了專題演講，這是他繼2018年後第2度在台演講，雖然演講現場不對外公開，但會採線上直播的方式，讓更多人可以貼近奈良美智的創作世界。
在2021年《奈良美智特展》台北站開幕時，奈良美智留下了這段話，「十年前，我邁入51歲後的3個月，強烈的地震襲擊了東日本。媒體不斷傳播沿海的所有區域因海嘯毀壞的影像與現況、與日增加的死者、行蹤不明的人數，還有聚集在避難所裡的人們。接觸到那樣的報導，在我內心所謂的創作慾望也隨之瓦解，我開始感覺自己被海嘯帶走了。」
2011東日本大震災之後，奈良美智喪失創作慾望，直到震後1年，才開始重新面對白色畫布、拾起畫筆，這段心境轉折，以及近來他所做的事，奈良美智都將在31日下午2點半，於線上直播娓娓道來，民眾可透過文化總會、奈良美智特展、高雄市政府、文化高雄－高雄市政府文化局、高雄市立美術館、內惟藝術中心臉書粉絲專頁，以及文化總會YouTube等頻道觀賞。
至於《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》是否會展出其他作品？李厚慶表示，原先規劃是展出「朦朧潮濕的一天」單幅畫作，但奈良美智再加21件2015年來台時所拍攝的攝影作品，透過藝術家的眼睛來看我們熟悉的台灣，日常風景也會產生另一種況味。
李厚慶說，《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》有著為台灣而生的畫作，還有在台灣旅行時拍攝的作品，展間充滿了奈良美智對台灣的深情，期待大家欣賞藝術品的同時，也能感受到這份美好情誼。
聽聞奈良美智即將在高雄展開駐村，高雄市長陳其邁表示，高雄市甫被匈牙利旅遊雜誌《Világjáró》評為「台灣最潮藝文重鎮」，米其林指南本月也發佈高雄新入選2家餐廳，4月份還有多場超級大咖演唱會在高雄登場，他迫不及待要推薦藝術家品嚐高雄美食大港老味道，以及走訪哈瑪星歷史古蹟、宗教、生態步道及眷村美食特色民宿等。
陳其邁表示，希望奈良美智漫遊在旗山、左營、美濃等特色小鎮，甚至蜿蜒穿梭於那瑪夏、甲仙等山林區內，對高雄的美景與人情留下深刻印象。
關於奈良美智在台期間是否都會待在高雄？李厚慶透露，即使已經多次造訪台灣，老師仍對這次的旅行相當興奮，安排了豐富的行程，準備深度走訪深愛的台灣，也讓人期待他此行又會產生什麼靈感，在台灣再創新作。
《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》在高雄內惟藝術中心的展期為2023年4月1日至2023年8月31日，詳情請上《奈良美智特展》官方粉絲專頁查詢。