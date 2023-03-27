怡客咖啡撐不住！今起漲價「5到15元」 餐食漲11～15％
通膨帶動物價飛漲的浪潮似乎尚未停歇！老牌連鎖餐飲怡客咖啡今（27）日正式宣布漲價，官方在臉書上致歉：「抱歉，讓大家失望了，這次，我們擋不住了」，表明早已是入不敷出，不想用劣質品來換取生存的微薄利潤，將「調漲部分商品售價5～15元」，業者更直言希望「2023年，老兵不死」，希望消費者能繼續給堅持下去的動力。
記者蕭涵云/台北報導
1994年成立的連鎖餐飲怡客咖啡，今也發出漲價公告，部分餐食類調幅11％～15％，「調漲部分商品售價5～15元」，業者正式在臉書官方粉專上宣布「抱歉，讓大家失望了，這次，我們擋不住了。疫情與通膨的種種因素，過去三年大家都辛苦了，我們努力透過各種方式，減少成本飆漲帶來的衝擊，堅守維持著原有價格，但早已是入不敷出」。
業者坦言，這次是真的擋不住了，「我們不想用劣質品來換取生存的微薄利潤，漲價是希望持續帶給大家好的服務與品質」。並感謝顧客們的諒解與支持，「衷心的盼望各位能繼續給我們堅持下去的動力。1994年，我們開始。2023年，老兵不死」。希望履行品牌創立時的承諾，表明「怡客永遠會是那個怡客，我們會努力前行，無保留的回饋給一路支持我們的顧客。」
誠懇態度引來粉絲留言力挺，「漲吧！不要倒就好」、「不要又漲價又縮水就好，適度漲價可接受」、「加油！來民權西路開店吧」、「人事成本＆房租＆材料 #漲價是合理的」。