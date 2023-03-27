內幕／獅子大開口要25億美元　宏國與台斷交換北京金援

名家論壇》謝國安／郭台銘訪美能挽救下滑聲勢嗎？

▲郭台銘展開訪美行程。（圖／記者陳明中攝2023.02.14）
▲郭台銘展開訪美行程。（圖／記者陳明中攝2023.02.14）

文／謝國安

有意參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘，最近聲勢下滑十分嚴重，在上周（3/16-3/22）的聲量排行榜當中，郭董甚至已經掉出排行榜前20名，落到37名，是過去這半年來的新低。這在過去郭董不論再怎麼樣都在前20名的討論度來說，下滑幅度簡直可以用斷崖式形容。而他的對手們聲量都超前他許多，代表郭董在2024總統這個議題的言論市場上，目前處於被邊緣化。之前一般會認為郭董聲量反轉關鍵在於他二月拜訪王金平時的「年輕氣盛說」。但根據Sola大數據團隊分析指出，這其實並不是真正的主要原因。郭董聲量下滑的關鍵，竟然是二月開始傳出缺蛋危機時，郭董的言論，導致之後一路下滑。

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▲郭台銘 全國政治人物排名（圖／Sola大數據團隊提供）
▲郭台銘 全國政治人物排名（圖／Sola大數據團隊提供）
根據Sola大數據團隊分析，郭董在二月中旬拜訪王金平，有表態要爭取國民黨提名，把球丟回給黨主席朱立倫。同時對四年前退黨提出「年輕氣盛」的說法，而郭董該不該回國民黨初選還是應該無黨籍參選，都造成熱烈討論。當周聲量高居第三名。才隔沒多久，爆發國內缺蛋危機。郭董先是抨擊民進黨政府「剩蛋快樂」，沒隔幾天又發一篇文，「肯定」農委會主委陳吉仲進口五百萬顆蛋，「行動內閣，苦民所苦；蛋荒問題，果決行動！」結果在這中間還爆發遭民代質疑永齡基金會賣蛋賣很貴等爭議話題。從這個議題之後，郭董的聲量從當周的第九名（2/23-3/1）一路下滑到上周的37名（參照折線圖），對照他國民黨內的對手侯友宜在爭議中聲量節節高升，以及民進黨定於一尊的副總統賴清德，甚或是民眾黨主席柯文哲，郭董的聲量都有被甩開的趨勢。重點應是下列幾點：

1. 選戰策略失誤：
郭董選總統的「起手式」是去拜訪前立法院長王金平。對於四年前退黨的說法又講不出令人信服的理由。當時看似把球丟給國民黨主席朱立倫，但朱立倫完全冷處理郭董有意爭取國民黨初選的議題，不讓它繼續被炒熱。加上郭董當時態度給人一種魄力不足之感。氣勢一差，後續議題熱度跟不上，反而讓郭董進退失據。

2.肯定民進黨內閣進口蛋，與支持者不合：
郭董支持者的心態，與「下架民進黨」、「非綠陣營最強候選人」等思考模式息息相關。原本聲勢高於侯友宜與柯文哲。但郭董在缺蛋危機爆發時，竟然「肯定」了農委會主委陳吉仲，令支持者相當錯愕。尤其是缺蛋問題一直持續到現在，郭董當時的「肯定」在支持者眼中，顯的異常蒼白。從這個議題之後，看得出支持者轉向明顯。最近幾份民調，郭董都呈現落後。不復之前在非綠陣營內的領先。

3.無法自主創造議題：
郭董從二月「起手式」之後，沒有再自己創造議題，也沒怎麼再針對民進黨政府或時事做出針砭。以郭董的高度來看，不論是馬英九訪陸、蔡英文訪美、宏都拉斯斷交，他都能夠在這些議題當中提出評論與做法。但郭董也選擇沈默。直到今天（3/27）傳出郭董「也要訪美」，跟馬、蔡、柯別苗頭意味濃厚。在這個議題上，郭董能拉回多少分數，有待觀察。

郭董現在仍然是2024選總統當中的角色，只是若不試圖找到定位，無法展現整合非綠陣營的能力。對郭董問鼎2024總統，勢必越來越邊緣。對郭董來說，喚回支持者信心，可能是當務之急。


●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人

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