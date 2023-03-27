名家論壇》謝國安／郭台銘訪美能挽救下滑聲勢嗎？

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1. 選戰策略失誤：
郭董選總統的「起手式」是去拜訪前立法院長王金平。對於四年前退黨的說法又講不出令人信服的理由。當時看似把球丟給國民黨主席朱立倫，但朱立倫完全冷處理郭董有意爭取國民黨初選的議題，不讓它繼續被炒熱。加上郭董當時態度給人一種魄力不足之感。氣勢一差，後續議題熱度跟不上，反而讓郭董進退失據。
2.肯定民進黨內閣進口蛋，與支持者不合：
郭董支持者的心態，與「下架民進黨」、「非綠陣營最強候選人」等思考模式息息相關。原本聲勢高於侯友宜與柯文哲。但郭董在缺蛋危機爆發時，竟然「肯定」了農委會主委陳吉仲，令支持者相當錯愕。尤其是缺蛋問題一直持續到現在，郭董當時的「肯定」在支持者眼中，顯的異常蒼白。從這個議題之後，看得出支持者轉向明顯。最近幾份民調，郭董都呈現落後。不復之前在非綠陣營內的領先。
3.無法自主創造議題：
郭董從二月「起手式」之後，沒有再自己創造議題，也沒怎麼再針對民進黨政府或時事做出針砭。以郭董的高度來看，不論是馬英九訪陸、蔡英文訪美、宏都拉斯斷交，他都能夠在這些議題當中提出評論與做法。但郭董也選擇沈默。直到今天（3/27）傳出郭董「也要訪美」，跟馬、蔡、柯別苗頭意味濃厚。在這個議題上，郭董能拉回多少分數，有待觀察。
郭董現在仍然是2024選總統當中的角色，只是若不試圖找到定位，無法展現整合非綠陣營的能力。對郭董問鼎2024總統，勢必越來越邊緣。對郭董來說，喚回支持者信心，可能是當務之急。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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