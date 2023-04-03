執政100天／高虹安這些選前承諾　在野黨質疑沒做到

我是廣告 請繼續往下閱讀
市議員楊玲宜說，新竹棒球場一直挖挖挖，何時要落成呼籲市府要說清楚；另外，南寮運動公園翻完紅土就走人，該防治的土壤紅火蟻問題還是沒提出，希望高虹安能有更多市政實質作為。
市議員劉康彥表示，高虹安選前承諾學區重劃、就近入學，但選後變再評估，關埔空橋承諾全區空橋馬上蓋，選後變要評估經費再決定蓋幾座空橋，且安心通學專車獨厚東區關埔學生，尤其這幾年新竹客運因營運需求而減班，期盼全面盤整，不要忽略北區、香山區學子搭乘通勤專車的需求。
時代力量新竹市議員林彥甫表示，高虹安提出城市的未來發展，包括建制舊城區、加速建置污水下水道，目前都還未看到市府提出具體的規劃方案，期盼市府能儘快提出。
他也說，針對安心育兒部分，高虹安提出「0到6歲市府養」的政見，目前只有看到比較具體的凍卵補助，但其實這個政策訴求比較像女性生育選擇權，跟0到6歲市府養的政策目標比較沒有強烈的關聯，期盼安心育兒部分能提出更具體的政策方向。另外，高虹安近期提出新竹市府員工比照竹科彈性上下班的交通改善措施，但是因為實施的時間點還不夠長，還無法看到成效；同時行人安全交通改善刻不容緩，這些都是市府應該要重視。
時力市議員蔡惠婷表示，高虹安競選市長時期，屢屢召開記者會批評前朝不重視污水下水道工程，直指新竹市接管率低且遠落後於全國平均，但是高虹安已上任三個月，未見提出加速污水下水道工程進展的積極措施，呼籲請高市府莫再推給前朝，應履行競選期間之政見，加速污水下水道工程進度。