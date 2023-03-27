今下午赴陸祭祖交流　馬英九發表談話：等了36年

前總統馬英九今（27）日下午將赴中國大陸祭祖，並率青年學子與對岸學生交流，為兩岸分治74年以來，首位赴陸的卸任前元首。行前馬英九發表談話表示，這是他首次到中國大陸，「我今年73歲，等了36年才有機會到大陸訪問」。他期許盼透年輕人互動，改善兩岸現在的氛圍，讓和平快到來。
記者翁子竣／台北報導
馬英九自3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，同時率馬英九基金會「大九學堂」青年學子與大陸學生展開交流。為期12天行程，預計將造訪南京、武漢、長沙、重慶與上海等城市。
出席成員除馬英九基金會「大九學堂」學員，還包括馬英九基金會執行長蕭旭岑、馬英九基金會最高顧問曾永權、馬英九辦公室主任王光慈、政治大學教授邱坤玄及廖元豪，與馬英九3個姐姐、1個妹妹，至於夫人周美青則不會一同前往。
臨行前馬英九於下午1點40分，抵達桃園機場第二航廈發表談話。他表示，這是他第一次到中國大陸訪問，事實上他37歲時就在政府中負責處理兩岸事務，「我今年73歲，等了36年才有機會到大陸訪問」，的確是久了一點。
馬英九強調，他很高興能去大陸，除祭祖外也帶了台灣大學生跟對方交流。馬英九指出，盼透過年輕人熱情互動，能改善兩岸現在的氛圍，讓和平能更快、更早來到這。話一說完，馬英九便轉身離開現場前往登機。