林郁婷「性別檢測未過」！世錦賽銅牌遭撤 體育署回應了
台灣女子拳擊手林郁婷，日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽中獲得銅牌殊榮，不過25日的頒獎典禮上卻遭判決失格，因此失去銅牌，理由是其未通過選手賽前性別檢測，血液生化檢驗有異常，對此，體育署長鄭世忠今（27）日表示，待林郁婷回國後，會由國訓中心先與選手、教練細談，也期望國人能給選手、教練一點時間。
記者林莞茜／綜合報導
拳擊世錦賽女子57公斤級日前舉行頒獎典禮，但原屬於林郁婷的第三名獎座，卻由8強賽輸給她的保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）取代，林郁婷則遭判DSQ（取消資格），大會當下未說明原因，直到26日國際拳擊總會才派員與教練曾自強解釋，失格原因為林郁婷賽前3月16日所測得的性別生化指數異常，銅牌因此被取消。
針對此事，鄭世忠指出，體育署已經對此案有初步細節的掌握，但希望林郁婷選手回到國內後，由國訓中心先與選手、教練細談，並且同時對選手表達體育署與拳擊協會接下來對她的支持。
鄭世忠也說，現階段對選手的心理支持比任何事都重要，這部分也請國人諒解，先給選手、教練一點時間，待充分溝通之後，體育署與協會一定會盡快向各位說明。
林郁婷預計明天會從香港轉機抵台，中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘則表示，獎牌沒收已是事實，之後回國還在做一次同樣的檢測，才能決定要用什麼去提申訴、去證明沒有問題，而國際拳擊總會（IBA）資料報告也有提供給選手，待明天回國會進一步討論。