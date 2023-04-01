13女受害！家庭破碎、情感受挫　「屯門色魔」釀全港恐慌

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長大後的林國偉，因為讀的書不多、個性乖張，連穩定的工作也沒有，導致交往對象最後都不願與他繼續發展，被女友拋棄的陰影讓林國偉的心理變得更畸形，決定報復社會、報復「背叛」他的女性。
1992年4月24日凌晨3點左右，年僅21歲的林國偉一邊喝悶酒一邊開車，一眼瞥見旁邊計程車裡有個女乘客很像前女友，就一路跟蹤對方到住家，然後在電梯內勒住對方脖子拖到隱密處侵犯；接下來每隔一段時間，林國偉就會以類似方式犯案，每次都能以極快速度逃走，警方因此推測他是屯門居民，非常熟悉當地環境。
事情鬧大後，林國偉想在屯門作案是不可能了，不過他也沒打算收手，而是轉往紅磡區繼續犯事，不過他也不是太聰明，雖然案子到了隔年8月還沒偵破，但他在1次犯案後，竟要求1名受害者與他交往、甚至威脅對方要害其全家，受害者一開始為了家人，確實不敢說出遭林國偉侵犯的事，但家人察覺女子言行異常，追問後才得知真相並報警。後來，在警方保護下，女孩以身試險，答應陪林國偉出去看電影，讓警察成功將林國偉抓獲。
從1992年4月首次犯案到1993年8月落網，林國偉一共侵犯女子13人、其中3人被殺。有犯罪心理學的專家曾解釋，性侵犯事後殺人並不常見，林國偉一開始很可能是為了控制反抗的受害人，錯手勒死對方，事後發現原來此舉會令自己感到興奮，導致案件從性侵演變成謀殺，一發不可收拾。
專家並指出，很多性犯罪者的行為與原生家庭有關，可能因為家庭令他缺乏安全感，又或沒有足夠的溫暖和關愛，從而阻礙正常社交的能力，情緒容易壓抑苦悶，當累積到一定程度時，遇上一個偶然的觸發點就會爆發出來。
此外，受害者也不一定是因為穿著暴露而遇害，在林國偉的案子中，不少女性案發時的衣著都算保守，專家分析，在林國偉眼中，比起性感暴露的女性，衣著保守的反而比較溫馴、不易反抗，更好下手。最後，陪審團一致裁定林國偉3項謀殺罪成立，不過當時香港已經廢除死刑，所以林國偉是被判終身監禁。
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