建馬祖大橋、擴北竿機場　王國材盼吸國際觀光客

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今（27）日交委會進行連江縣交通暨觀光建設發展座談會，聽取南竿及北竿機場建設、馬祖大橋、台馬微波緊急擴充計畫進度簡報，並針對縣府所提提案逐一討論處理。
王國材指出，馬祖擁有芹壁村、北海坑道等世界級景點，是我國吸引國際觀光客的重要發展據點，須積極提升海、陸、空交通服務。首先由交通部民航局報告南北竿機場建設包括在建南竿機場航站擴建工程、北竿航空站前停車場改善工程及南竿機場設置工程材料攔阻系統（EMAS)，北竿機場跑道由1,150公尺延長至1,500公尺等擴建計畫，民航局刻修正環境影響說明書，預計今年4月底送行政院環保署。交通部公路總局報告推動連結南北竿的馬祖大橋，公路總局亦將積極協助連江縣政府完成馬祖大橋於行政院審議程序。
王國材說明，偏鄉交通正義也是交通部重要政策，補助連江縣政府新造「新台馬輪」，連江縣政府亦積極完成將在今（2023）年4月啟航提供服務服務，進一步提升海運運力與服務效能；至於「台馬輪」預計於年底完成除役，為減少虧損，將由航港局及連江縣政府研議提早除役可行作法。關於連江縣政府提出島際船班停航多日致島上物資運補中斷，航港局將協助務實檢討馬祖貨船營運及物資運補機制。
連江縣政府為提升馬祖地區觀光計程車轉型推動計畫，希望可以修訂國內計程車車隊成立法規門檻限制案，公路總局將參酌當地實際需求及離島區域特性，通盤研議降低離島區域計程車隊申請門檻。同時關於牛角、馬港等2處停車場興建補助案，王國材指示公路總局納入後續審議會議進行審查；芹壁停車場則由縣府重新檢討設置地點及工法後，循程序向觀光局申請經費補助。
此外，交通委員會對於有關台馬間海䌫修復非常關注，中華電信表示，海纜修復船預計4月20日來臺進行修復，在此期間中華電信亦積極辦理台馬微波擴充計畫。王國材亦提醒中華電信爾後應注意海底電纜設置深度及外部包覆安全性，提升設施安全韌性。
交通部表示，考察對馬祖地區發展有益的各項交通與觀光建設案，基於平衡離島建設發展，交通部相關單位均予以支持與協助，亦將持續積極推動馬祖陸、海、空交通暨觀光建設，以提供民眾安全、便捷、穩固的聯外運輸，並帶動當地觀光產業發展。