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控2022屏縣長選舉亂象多　蘇清泉擬對選務人員提刑事訴訟

▲國民黨質疑2022屏東縣長選舉疑點重重，蘇清泉今召開記者會提出違法事證，並表示將對從事作行為選務人員，提起刑事訴訟。（圖／國民黨提供）
▲國民黨質疑2022屏東縣長選舉疑點重重，蘇清泉今召開記者會提出違法事證，並表示將對從事作行為選務人員，提起刑事訴訟。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022屏東縣長選舉投票爭議，國民黨今（27）日召開記者會，時任國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出多項事證，表示經律師閱覽所有選舉名冊，發現很多難以置信的違法事證。蘇清泉提到，他感到很無辜、很無奈也很無助，認為多數選務人員很認真，但對犯法從事作票行為的選務人員，他的團隊決定提起刑事訴訟。

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國民黨今召開 「屏東縣長爭議票僅10張？！保留不全、代領選票，過程爭議怎有公平！」記者會，蘇清泉呈列具體事證指出，3月25日星期六上午，屏東地方法院勘驗12個投開票所驗票，全屏東總共是711個投票箱，而蘇清泉團隊要求驗127個票箱，但合議庭卻只淮驗12個，這是落差非常大的數字。 

蘇清泉指出，去年11月28日選舉結束，他的律師團隊馬上向屏東地方法院，申請保全選舉證據，不到24小時就被駁回，再向高雄高等法院提出抗告，也很快的被駁回，理由是所有選舉名冊，選舉票，空白票，無效票，報告單等，全數封存在屏東選委會，地下室三面鋼筋混泥土，一面鐵門，有監視器24小時保全等，所以無保全之必要。

蘇清泉說，在上周律師團隊要進行選舉人名冊勘驗時，才發現選舉名冊等資料，不但沒有被完整保留，而是早就被拿到選委會樓上辦公室，且發現有些都已經打開了，封口也沒有彌封，跟法院駁回的理由有很大的出入，到底是誰開的也無人知，有沒有被動過手腳也無人知？

不僅如此，蘇清泉也質疑，當調取選委會資料後發現，有100多個投開票所資料輸入異常。最近一周動員63人次的律師閱覽所有選舉名冊後，發現很多難以置信的違法事證，如有一個人的印章，代領了好多票，也有一個人的手印領了一大堆選票，而主任管理員及主任監察員都沒有核章，印章不符也可領票及簽名領票筆跡相同。

蘇清泉表示，另原住民選區故意不發給縣長選票，今日也有驗出票數不符及空白票短少等情況。他痛批，「根本就是無法無天，徹底糟蹋了台灣的民主」，而律師群也都將證據影印存證，待整理之後會交給合議庭法官，也會向媒體公佈讓全台灣民眾公評。 

最後，蘇清泉強調，他很無辜、很無奈也很無助，多數選務人員很認真表達尊重，但對有些存心配合無良政客，而犯法從事作票行為的選務人員，「蘇清泉團隊還是決定提起刑事的訴訟，以明視聽」。他表示，這次選舉的亂象如果沒有遏止，下一場選舉會變本加厲，「犧牲一個蘇清泉，喚回台灣長長久久的民主，是他持續走下去的原因與動力」。

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