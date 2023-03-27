農委會3年投270億　盼暖農民、固農村與強農業

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首先社會韌性（暖農民）希望透過食農教育、地產地消及鼓勵公私協力，達成支持在地農產業，照顧農民及農村高齡或弱勢族群。規劃辦理農村送暖，挹注12.99億元，預估950萬人次受惠，改善部分農村弱勢族群餐食問題，進而健全農村善循環、安定農民暖福利。
其次為環境韌性（固農村），推動提升農業水資源永續韌性建設，預估系統性增強水路功能236公里、新增或增強設施構造物130座、灌溉用水調度1125萬噸/年；強化社區農路韌性基礎建設，改善630公里農路；提升養殖供排水效能強化源頭管理及推動科技化與永續化海上養殖，增加養殖區受益面積180公頃；打造韌性漁港，總受益漁船650艘；建置農業氣象站及網絡，降低農業損失至少4%；修復木竹生產區基礎路網60公里及強化森林防減災預警機制，預計覆蓋70%林火高風險區域。相關計畫將挹注221.34億元，期鞏固農村三生永續、增加防災減災效能。
最後則是經濟韌性（強農業），帶動農產業共創多贏、強化智慧農業動能，規劃挹注33.76億元，輔導養禽場禽舍升級為水簾密閉式或非開放式禽舍；推動養殖結合綠能自發自用，受益養殖漁民520戶、養殖面積250公頃以上；推動淨零智慧循環永續設備，提供農業剩餘資源再利用量能2萬公噸；建置林業剩餘資材循環應用場域至少6處，預期每年處理木竹剩餘資材達1萬公噸；補助漁船筏購置攜帶式AIS，提升漁船航行安全，強化漁船動態管理效率，受益船數2500艘。
農委會說明，為強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果擘劃農漁民協助措施，因應國際新局面，農委會將全面照顧農村及農民福祉、全方位促進農產業升級、強化農業基礎環境建設，將挑戰提升為下一個世代農業發展的創新動能，解決農、林、漁、牧及農村疫後所遭遇問題，以期達成提升農民所得、供應消費者安全的農產品及協助台灣農村永續發展施政目標。