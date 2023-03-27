《小丑》瓦昆變「大肚腩禿頭阿伯」 影帝嚇傻片場罵髒話
《小丑》「奧斯卡影帝」瓦昆菲尼克斯，攜手鬼才導演亞瑞阿斯特以及《媽的多重宇宙》金獎製造機A24（美國獨立娛樂公司），打造驚悚電影《寶可噩夢》，瓦昆菲尼克斯在片中演出中年男子阿寶，暴肥變身禿頭阿伯，頂著大肚腩，就連哥雅獎影帝丹尼斯曼努奇在片場都認不出他，心裡還大罵髒話：「他Ｘ的，這是誰啊？」
記者黃雅琪/綜合報導
《寶可噩夢》劇情描述，一名充滿焦慮的中年男子阿寶（瓦昆菲尼克斯飾演），在回去探望母親的途中，面對內心最黑暗的恐懼。電影預告帶出，阿寶一心想回家，卻踏上神祕又未知的旅程，拚命逃亡，畫風在虛實之間切換相當詭異，讓阿寶瀕臨崩潰、感到恐懼的真相是什麼？導演亞瑞阿斯特再度透過「家族」題材，為瓦昆菲尼克斯打造全新境界。
瓦昆菲尼克斯2018年為了演出小丑一角，狂瘦24公斤，2021年演出《寶可噩夢》又將自己吃超肥，堪稱胖瘦自如的「橡皮人」，這回變身路邊阿伯，頂著大肚腩、禿頭，一起合作過《抹大拉的馬利亞》的哥雅獎影帝丹尼斯曼努奇就分享，他在片場遇到瓦昆的趣事：「這位禿頭老人走來給我一個大大的擁抱，我心想『他Ｘ的，這是誰啊？』」可見角色改造十分成功。《寶可噩夢》4月21日全台上映。