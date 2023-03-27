台宏信件時間差？王定宇質疑：形塑台灣已讀不回

宏都拉斯昨日宣布與台灣終止外交關係並與中國建交，而宏國外長雷依納寫給外交部長吳釗燮的信件也在昨日曝光，信上的落款日期為本月7日，而外交部則說明是本月13日才收到信，讓外界質疑如此重大外交事件卻有6天的時間差，對此立委王定宇說明，根據向外交部查證信件收發狀況，都有相關紀錄為證，該封信是宏國派員直接給外交單位，確定是13日，至於宏國為何要製造時間差，是否形塑台灣已讀不回，來合理轉向中國建交，必須由宏國來解釋。
記者陳威叡／台北報導
台宏昨日終止外交關係，而宏都拉斯外長雷依納寫給外交部長吳釗燮的信也曝光，信上的落款日期為本月7日，外交部則說明是13日才收到信件，引發外界熱議，認為如此重大外交事件卻有6天的時間差。
對此民進黨立委王定宇說，自己向外交部查詢後確認信件收發狀況，都有相關紀錄為證，這封信是宏國直接派人送給台灣外交單位，送達時間有簽收為證，確實是3月13日。
至於宏國為什麼要製造這樣的時間差，王定宇質疑，是否為了形塑台灣已讀不回的行為，合理化轉與中國建交的作法，這部分必須由宏國來解釋。
王定宇表示，台灣確實從收文簽到宇文書紀錄，宏國派人直接送到時間就是3月13日，外交部沒有說謊，也不用說謊，宏國信件押早時間點製造時間差，認為合理化已讀不回的是宏國和中國。