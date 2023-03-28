產業群聚促地方發展！屏東科技產業園區第2園區動土

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行政院院長陳建仁致詞時表示，行政院為平衡區域發展，於110-111年間，先後核定屏東科技產業園區擴區、科學園區、運動休閒園區、實驗中學及高鐵站等設置計畫，期望加速引進科技產業，讓屏東由農業大縣轉型為工業重鎮。
陳建仁說，屏東科技產業園區第2園區是屏東高鐵特定區開發案之第一塊拼圖，盼園區開發招商順利，未來可吸引更多產業與人才落腳屏東，以加速帶動屏東的繁榮發展。
經濟部次長林全能指出，屏東科技產業園區在疫情期間，每年仍繳出雙位數的營運成長績效，目前園區土地出租率已超過97%，為持續提升發展動能，經濟部乃推動屏東科技產業園區的擴區計畫，他向屏東鄉親允諾，該基地，未來將扮演區域發展“破風手”的角色，將致力做到如期如質完工、用心招商、貼心服務及優化環境等事項，並與屏東科學園區鏈結，以形塑在地科技產業新聚落。
屏東縣縣長周春米於致詞時，感謝中央對屏東建設的支持，並細數屏東高鐵特定區各開發案進度，強調未來屏東發展潛力無窮，她說，屏東縣水資源豐沛，擁有最優質的投資環境，現在投資屏東“正對時”，歡迎所有廠商踴躍前來投資，讓屏東縣成為具競爭力的希望城市。
加工出口區管理處長楊伯耕表示，屏東科技產業園區第2園區面積為26.86公頃，預計可促進投資新台幣50億元、提高產值100億元、創造就業機會790個，將有助於促進屏東的經濟發展與就業繁榮。
楊伯耕並表示，因受地緣政治衝擊，致加速驅動台商回流趨勢，該處為提前整備產業用地，乃爭取前瞻計畫經費4億元及自籌5.2億元，共9.2億元，挹注推動屏東科技產業園區擴區計畫，該擴區基地不僅公設完善、租金低廉、水電供應無虞，且緊鄰省道台1線，