沒看前作能看《捍衛任務4》？基努李維貼心拍85秒說電影
「殺神」基努李維回來了！經典動作片《捍衛任務4》，全台首週票房衝破新台幣7570萬元，刷新《捍衛任務》系列電影票房新高；上映首週末全球票房賣破1.375億美元（約新台幣42億元），超越《捍衛任務》首集全球總票房8610萬美元。為了體貼沒有看過前作的觀眾，基努李維特別錄製85秒1－3集「前情提要」，讓大家進戲院前可以快速複習劇情。
記者黃雅琪/綜合報導
《捍衛任務4》全球熱賣，各地都有觀眾詢問「沒有看過前作，是否可以進戲院看《捍衛任務4》？」貼心的基努李維因此特別錄製85秒1－3集「前情提要」，第1集：俄國黑幫殺掉基努李維已故妻子海倫留給他的愛犬，基努李維找到前夥伴幫忙復仇殺掉敵人，並帶走一隻新狗狗陪伴他。
到了第2集：義大利犯罪集團首腦桑提諾，威脅基努李維替他殺死自己的親姊姊吉安娜，好搶走她在高桌會的位子，事後高桌會對基努李維發佈懸賞令，他逃到「大陸飯店」殺掉桑提諾，因而違反規定成了逃犯；第3集：基努李維的前家族拉斯卡羅馬幫助他逃離紐約，紐約大陸飯店的管理者溫斯頓假造基努李維死亡，以保住飯店，舊識包厘幫之王救了基努李維，兩人誓言向高桌會展開復仇。
基努李維賣力演出讓大家驚嘆不已的同時，也讓人懷疑導演是否對基努李維懷有恨意，想要故意虐待他，導演查德史塔赫斯基受訪時大笑回應：「我保證，這是出於愛，我和基努李維都喜歡在動作片給自己施加壓力，我們都喜歡挑戰。」導演也分析為什麼讓基努李維陷入激烈打鬥，會讓粉絲感到有趣：「你把他擊倒10次，他會站起來11次，這就是為什麼人們會如此同情他，也是這個角色的有趣之處。」