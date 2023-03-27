接見艾達莫娃　蔡英文：廣泛合作為區域和平穩定貢獻心力

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蔡英文表示，2020年8月，參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）在中國連番施壓之下，仍然堅持率團來訪，也為雙方展開更多的跨領域合作，此次眾議長艾達莫娃在強大壓力之下，依然率團來訪，再次展現對台灣的強勁支持，這也是台灣和捷克關係進展的重要里程碑。
蔡英文說，今年1月捷克總統大選後，她與總統當選人帕維爾（Petr Pavel）將軍通話，我們都認為，雙方在既有的良好互動基礎之上，未來一定能強化各領域的交流合作。
蔡英文認為，這幾年來，台灣和捷克在各方面的交流都有許多進展。2021年主委國發會龔明鑫率團訪問捷克，雙方針對綠色能源及智慧機械等產業簽署合作備忘錄。去年捷克參議院教科文主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪台時，也在半導體、教育及博物館等領域，並展開更多合作計畫。
蔡英文說，國內成立「中東歐投、融資基金」，台灣及中東歐的許多企業都表現出踴躍的投資意願，在捷克也有許多計畫在評估審查當中，相信未來能促成雙邊企業在資金、技術方面的更多合作。
蔡英文指出，台灣和捷克都歷經過威權統治，也都深知民主得來不易，所以在堅持民主自由的道路上，更能夠成為彼此堅定的夥伴。
蔡英文說，她相信在未來，台灣和更多共享民主理念的國家，當然也包括捷克，能夠在經貿、科技、文化及區域安全等領域，展開更廣泛的合作，共同強化民主陣營的團結機會，也為促進區域的和平穩定貢獻更多心力。
最後蔡英文說，眾議長艾達莫娃對這次來訪非常用心，還特別做了一個網站，讓我們感受到真誠的友誼，並祝福訪團此行收穫豐富，圓滿順利。
艾達莫娃致詞說，首先感謝總統蔡英文及政府團隊對訪團的歡迎和熱情款待。訪團的行程非常豐富緊湊，昨天她在立法院長游錫堃的陪同下在宜蘭度過了一天，並參觀了國立故宮博物院。
艾達莫娃指出，本次訪團中有超過100位企業代表，他們也參加了各式各樣的活動，與台灣企業進行會談。今天早上也參加了「捷克在台中心」（Czech Hub in Taiwan）開幕典禮；本周也將與部分台灣官員進行會談、到立法院演講、參觀智慧城市博覽會、到台灣大學發表演說等。
艾達莫娃表示，此次訪問是為了表達對台灣民主政治的支持，擴大並深化台灣與捷克為彼此、甚至第三方夥伴帶來的好處，並展現雙方實際合作的決心。
艾達莫娃指出，台灣與捷克一向是緊密合作的夥伴，捷克經濟文化辦事處將在今年11月慶祝成立30周年。捷克對台政策一直都是長期而穩定的，雙方共享相同的普世價值和原則，其中最重要的就是自由、民主和人權，確保我們對抗其他外來壓力。
艾達莫娃說，捷克政府施政宣言提到，台灣是捷克在亞洲優先合作的民主夥伴之一，捷克的新印太戰略也強調這一點。她堅信台灣海峽的和平穩定是全球安全和繁榮的必要條件，也符合國際社會民主派的利益，捷克也以身為民主派的一員而感到自豪。
艾達莫娃指出，支持台灣加入特定國際組織，例如「世界衛生組織」、「國際民用航空組織」，認為台灣有權分享專業知識，並向他國學習，捷克眾議院外交委員會也已就此事通過相應的決議。這一年多以來，台捷之間有非常緊密的聯繫，這源自2國支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的共同態度，她也感謝台灣向捷克提供財政支援，協助應對安置烏克蘭難民的壓力。
艾達莫娃提到，除了國會議員、政府代表和企業家以外，訪團成員還包括許多合作領域的學者專家，如半導體、通信技術、人工智能、安全網路、打擊假訊息、智慧城市、智慧醫療和文化交流等。此外，中華航空公司也將在今年7月開始台北、布拉格每周兩班次的航線，她相信這對兩國商務往來非常有助益，也會是非常熱門的航線。
最後，艾達莫娃再次感謝總統蔡英文、台灣政府和立法院的熱烈歡迎，也期待台捷雙方未來緊密的交流與合作。