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夏威夷漁夫最愛！POKE飯紅什麼　竟讓加州網紅人手一碗

▲夏威夷飯「Poke」是當地傳統漁夫料理，但因為集結美觀又營養豐富的優點，在爆紅成為IG打卡美食。（圖／美聯社／達志影像）
▲夏威夷飯「Poke」是當地傳統漁夫料理，但因為集結美觀又營養豐富的優點，在爆紅成為IG打卡美食。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

現代人追求健康飲食，你能想像一碗既有飽足感又色、香、味均衡的「生魚片丼飯」嗎？事實上，夏威夷的傳統料理「Poke」正因為符合了均衡營養、色彩鮮豔、準備方便等優點而大受美國加州健身族群、部落客和網紅們的歡迎，成為席捲東西海岸的國民級料理。

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「Poke」一詞在夏威夷當地是指「削塊」或「切片」，專指用在處理魚類料理上，再搭配米飯類主食、大量蔬菜與醬料，最初是由夏威夷漁民在擁有豐富魚類資源的太平洋上捕撈，因為船上不方便烹煮，只好將新鮮的漁獲直接料理切成細塊狀，並搭配米飯和佐料，例如海鹽、海藻等，坐在船上一碗一碗的吃了起來，既方便又有飽足感。

▲夏威夷飯「Poke」是當地傳統漁夫料理，但因為集結美觀又營養豐富的優點，在爆紅成為IG打卡美食。（圖／美聯社／達志影像）
▲夏威夷飯是當地傳統漁夫料理，「Poke」指的就是把生魚片切塊或片狀。（圖／美聯社／達志影像）
有學者認為，「Poke」是玻里尼西亞 ( Polynesians ) 傳統料理，直到1960至1970年代才正式用了這個名稱。其風味與調味因為夏威夷不同的移民族群帶來的影響而產生變化，例如日本與中國的移民帶入了醬油與芝麻油調味。在傳到美國西岸後，主食則多鮭魚與當地流行的酪梨，另外如墨西哥辣椒、玉米等色彩鮮豔的食材也會被當做配料，醬料則包括是拉差香甜辣椒醬甚至黃芥末醬等等。

在夏威夷，正統的「Poke」其實並不像Instagram上倡導減脂飲食的健身網紅們所拍攝的這麼「色彩繽紛」，有些地方小舖會直接將鮪魚等生魚片醃漬好，一塊塊放在櫃台上並準備好海鹽、海藻等佐料，以「秤重」方式計算魚塊價錢並全數裝在一起。

因為擺拍美觀而爆紅的「Poke」對夏威夷當地居民來說，不僅是傳統菜餚也象徵著長年漁獵、與海共生的文化，然而在連「Poke」發音都念錯的連鎖餐廳與網紅料理相繼崛起後，夏威夷廚師如諾庫奇（Mark Noguchi）就曾出面批評，這是一種「文化挪用（Cultural Appropriation）」，指責相對強勢的加州白人們複製他們的飲食文化外，還因為風靡當地過度捕撈導致環境與生態的破壞。


 

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