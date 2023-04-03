夏威夷漁夫最愛！POKE飯紅什麼　竟讓加州網紅人手一碗

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有學者認為，「Poke」是玻里尼西亞 ( Polynesians ) 傳統料理，直到1960至1970年代才正式用了這個名稱。其風味與調味因為夏威夷不同的移民族群帶來的影響而產生變化，例如日本與中國的移民帶入了醬油與芝麻油調味。在傳到美國西岸後，主食則多鮭魚與當地流行的酪梨，另外如墨西哥辣椒、玉米等色彩鮮豔的食材也會被當做配料，醬料則包括是拉差香甜辣椒醬甚至黃芥末醬等等。
在夏威夷，正統的「Poke」其實並不像Instagram上倡導減脂飲食的健身網紅們所拍攝的這麼「色彩繽紛」，有些地方小舖會直接將鮪魚等生魚片醃漬好，一塊塊放在櫃台上並準備好海鹽、海藻等佐料，以「秤重」方式計算魚塊價錢並全數裝在一起。
因為擺拍美觀而爆紅的「Poke」對夏威夷當地居民來說，不僅是傳統菜餚也象徵著長年漁獵、與海共生的文化，然而在連「Poke」發音都念錯的連鎖餐廳與網紅料理相繼崛起後，夏威夷廚師如諾庫奇（Mark Noguchi）就曾出面批評，這是一種「文化挪用（Cultural Appropriation）」，指責相對強勢的加州白人們複製他們的飲食文化外，還因為風靡當地過度捕撈導致環境與生態的破壞。