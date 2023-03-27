手機護資安！全台金融業半數都靠 HyperG的appGuard

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果核數位子公司HyperG董事長丁瑋明表示，HyperG在2013年10月從遊戲橘子獨立出來，果核數位前身為遊戲橘子的資安單位，專注在如何防止遊戲被破解、維護資訊安全，後來發現外界，包含銀行、電商等企業都有相同的需求，因此決定把內部使用的工具發展成為一個產品，進而行銷到全世界。丁瑋明也提到，在2016年近入App系統防護領域，推出appGuard手機資安產品，目前台灣金融市場有50％市占率。
📍五大獨家特色
HyperG總經理林玄紹在會中提到，HyperG Smart Security提供4大功能：原始碼完整加密、防止記憶體偵錯、完整性校驗、敏感性資料加密。另有有5大獨家特色包含：
- 市場上唯一免修改原始碼，取得安全產品就可快速使用。
- 保護速度快，為市場第一，30分鐘內就可完成更新。
- 手機包含零售、金融、股市、來電管理都可客製化管理
- 唯一免外購提供Html加密
- 市場上唯一百台實體手機測試
除此之外，今(27)日公布appGuard歷時兩年正式取得國際IT產品安全性認證—Common Criteria(安全評估共通準則，以下簡稱CC認證)的EAL2等級認證，為橘子集團首個取得此認證的App資安產品。林玄紹提到，CC認證取得非常不容易，評估標準包含了安全功能、安全能力保證評估。評估保證需要有獨立第三方實驗室評估安全能力，且需要詳細安全流程文件製作和保存。皆通過後才能獲得認證，得此認證意謂著appGuard具備全球競爭力，將可進入美國、加拿大及日本等31個大國市場。
📍HyperG強勢輸出兩大戰略產品
做足了準備後，果核數位看好東南亞市場整體人口基數龐大、行動裝置普及且市場仍處於成長階段，早在2019年將HyperG設立在新加坡，就是，蓄勢搶攻東南亞市場，不但將appGuard輸出國際，更計劃推廣近年代理經銷的ICT整合監控 視覺化解決方案 – WeMB，運用兩大戰略產品相輔相成，進一步擴大海外市場布局。