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台宏斷交留學生何去何從？中國：願全數接收、當溫暖新家

▲中國與宏都拉斯正式建交，中國外交部發言人毛寧在記者會上表示中方願意接收所有在台留學的宏都拉斯學生。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國與宏都拉斯正式建交，中國外交部發言人毛寧在記者會上表示中方願意接收所有在台留學的宏都拉斯學生。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中美洲國家宏都拉斯26日宣布與台灣斷交，轉向與中國建立外交關係。儘管台灣未有學生赴宏都拉斯就學，但在台就讀大專院校的宏都拉斯籍留學生共有359名，其中領取外交部獎學金的學生共104名，他們將何去何從引起各界關注。中國外交部今（27）對此也宣布將「成為他們溫暖的新家」，歡迎他們轉到中國學習。

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中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，現場媒體詢問中國官方對於宏都拉斯在台留學生的處置，毛寧表示中方願以兩國建交為新的起點，拓展雙邊人文教育領域的交流合作，促進兩國民心相通，「中方十分關心洪都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收」，同時強調中國將成為這些留學生溫暖的新家。

此外，會上被問及與宏都拉斯建交後，中國是否會給予宏國向台請求的25億美元援助金，毛寧則未正面回應北京是否願意金援，僅稱宏都拉斯與中國的建交是基於在「一個中國原則」上做出的政治決斷，「不設任何前提」，而中方對此表達高度讚賞；她也反批，「台灣當局慣於施展金錢外交，我們想告訴台灣當局『台獨』是死路一條，金錢外交沒有出路，任何逆歷史潮流的圖謀注定會以失敗告終。」

根據教育部統計，111學年度在台就讀的宏都拉斯大專校院留學生共359人，外交部長吳釗燮表示，依照往例留學生會在這個學期結束後離開台灣。
 

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