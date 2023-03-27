台宏斷交留學生何去何從？中國：願全數接收、當溫暖新家
中美洲國家宏都拉斯26日宣布與台灣斷交，轉向與中國建立外交關係。儘管台灣未有學生赴宏都拉斯就學，但在台就讀大專院校的宏都拉斯籍留學生共有359名，其中領取外交部獎學金的學生共104名，他們將何去何從引起各界關注。中國外交部今（27）對此也宣布將「成為他們溫暖的新家」，歡迎他們轉到中國學習。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會，現場媒體詢問中國官方對於宏都拉斯在台留學生的處置，毛寧表示中方願以兩國建交為新的起點，拓展雙邊人文教育領域的交流合作，促進兩國民心相通，「中方十分關心洪都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收」，同時強調中國將成為這些留學生溫暖的新家。
此外，會上被問及與宏都拉斯建交後，中國是否會給予宏國向台請求的25億美元援助金，毛寧則未正面回應北京是否願意金援，僅稱宏都拉斯與中國的建交是基於在「一個中國原則」上做出的政治決斷，「不設任何前提」，而中方對此表達高度讚賞；她也反批，「台灣當局慣於施展金錢外交，我們想告訴台灣當局『台獨』是死路一條，金錢外交沒有出路，任何逆歷史潮流的圖謀注定會以失敗告終。」
根據教育部統計，111學年度在台就讀的宏都拉斯大專校院留學生共359人，外交部長吳釗燮表示，依照往例留學生會在這個學期結束後離開台灣。