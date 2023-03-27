接見艾達莫娃訪團　陳建仁：共同努力為全球人民創造福祉

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陳建仁說，台捷不僅高層互動頻密，雙邊貿易額每年也持續穩健成長，近期更在經貿、科技、醫衛、文化及教育等層面加強合作，並在智慧機械、網路安全、綠色能源及教育等面向簽署合作備忘錄，成果豐碩。此外第18屆台捷經濟合作會議在暌違4年後，再度在台灣盛大舉辦，透過民間企業的直接對話及交流，擴大雙邊經貿往來，為雙方人民創造實質利益。
在防疫方面，陳建仁指出，台灣與捷克也在2020年疫情爆發後共同發表「防疫合作聯合聲明」，以舉辦論壇及互贈醫療資源等實際行動，合作對抗疫情。而自己也曾於去年9月親自接待捷克參議院教科文委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）訪問團，就疫情防治及醫衛合作議題與團員交換意見，雙方都獲益甚多。另外，評估推動多年的台北、布拉格直航將於今年7月正式開航，相信未來在觀光、商務或學術交流等方面，將有助促進兩國人民直接交往及互動。
在促進台灣國際參與方面，陳建仁說，去年捷克參議院及眾議院外交委員會通過決議案，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，他代表政府與人民對捷克朋友的支持表達誠摯感謝。此外，去年5月捷克駐日內瓦常任代表巴雷克（Václav Bálek）在世界衛生大會（WHA）發言表示「捷克全力支持台灣以觀察員地位參加WHA」，是捷克首次在該場合明確表示支持我國與會，而艾達莫娃眾議長也相當關心該議題，並曾錄製影片表達支持，讓台灣人民備感溫暖。
陳建仁衷心感謝捷克對台灣國際參與的支持，也相信兩國的合作不僅是互惠互利的夥伴關係，更能在共同努力下，為全球人民創造福祉。最後再次歡迎艾達莫娃訪問台灣，相信台灣人民的真誠善良與台灣美好的風光，將讓訪團此行豐富難忘，也盼望雙方持續合作，共同推動臺捷關係更上層樓。
艾達莫娃致詞說，此次訪問團成員來自捷克產官學研界，不僅規模龐大，更是該國眾議院議長首次訪臺，象徵台捷兩國關係的重大突破。她此行來台有兩大目標，首要目標是表達對捷克民主夥伴台灣的友誼與支持，尤其雙方共享許多重要的普世價值，包括維護人權、民主、自由、寬容，並反對為了私利，對鄰國無端發動戰爭，進行侵略與武裝衝突。
第二個目標，艾達莫娃表示，深化雙方全方位合作，而這兩項目標需要同時發展，捷克與台灣正如火如荼展開一系列合作計畫，包括交換學生、歷史文物展覽交流、強化貿易及投資等，他們十分樂意與志同道合的民主夥伴台灣，一起分享捷克最有價值且獨特的技術與專業。
最後，艾達莫娃表示，訪團此行在出發前，即已聽聞中華航空公司決定自今年7月起，正式開通台北、布拉格直航消息，他們對此決定表示熱烈歡迎，雙邊直航不僅有助促進雙方商業活動，更增進彼此文化與人文的交流，讓兩國人民藉由直航旅遊觀光，進一步欣賞彼此的美景。