6000登記結果開放查詢！4原因領嘸錢 超過這天別登記了
全民普發6000元現金即將到來，從昨天起，網站就開啟不分流登記階段，不限身分證尾數只要符合資格民眾都可以上網登記（https://6000.gov.tw），然而從今（28）日起，已經開放可以讓大家上次查詢「登記結果」，有登記的民眾一定要記得上看查詢，以免4/6沒有收到入帳。另外，如果超過在清明連假過後才要登記的用戶，也可建議直接到ATM領現更快喔！
記者張嘉哲/綜合報導
6000元登記入帳官網今（28）日開放前幾天登記結果查詢，點入官網之後，左邊有選項「查詢登記結果」，民眾只需要輸入「身分證字號」或「居留證統一證號」以及「健保卡號」就可以查詢結果，如果是成功的話，頁面上會顯示「登記完成，將於近日入帳」，並且有個人的基本資料在上頭。
而根據財政部日前提到，如果查詢登記結果若有「核驗失敗」、「入帳失敗」情形，請重新於網站登記或至ATM領取，登記失敗的原因有四種，包括「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號不一致」、「無此帳戶」、「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶」，因此有登記的民眾一定要記得上去查詢登記結果，以免到時領嘸錢。
另外，假使民眾在3月底之前登記完成的話，按照目前法案三讀通過的進度，法案通過五個工作天就會發放，但剛好又碰到清明連假，銀行沒有營業，因此登記入帳最快領到錢是4月6日。
依此類推，但如果民眾在連假期間登記的話，預計是4月7日才會入帳；連假之後才登記，恐怕就是4月10日後才入帳，因為正巧又遇到8號、9號銀行休息的週末，但屆時ATM領現也已經開啟，也就是說在4/6號過後登記的民眾，若想要儘早拿到6000元，不如直接ATM領現還比登記入帳來得快哦！