乾眼症對策：診斷分類提高治療準確度！

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然而當我們覺得眼睛乾乾的，是不是會直覺地想到用人工淚液、生理食鹽水來幫眼睛「澆水」呢？這樣能改善乾眼症嗎？
淚膜是否穩定，與乾眼症息息相關！我們平常看到的水汪汪大眼睛，其實不是淚水，而是「淚膜」。張淑雯醫師解釋淚膜為覆蓋在眼球表面的液體薄膜，由外到內分為：減緩水分蒸發的「油脂層」、讓眼表濕潤並讓眼淚附著在眼表的「水及黏液層」。其中，黏液的成分主要為黏蛋白，它可以幫助水分附著並均勻地分布在角膜表面，維持眼表的濕潤度，也是維持淚膜健康的關鍵角色之一。由此可以了解淚膜每一層都有各自的任務，若某一層的含量不足則會連帶影響整體淚膜的穩定，便可能發生乾眼症。因此，乾眼症的治療重點在於恢復淚膜的穩定度。
缺水型、缺油型？乾眼症分類新概念過去對於乾眼症常以缺水型、缺油型和缺水也缺油的混合型來做分類，並採取不同的治療方案。在2020年時，亞洲乾眼症學會依據淚膜的結構提出一個新的類型：「濕潤度不足型」乾眼症，並表示對於過往接受傳統治療卻無法得到理想效果的病患，有可能是因為水及黏液層中的黏蛋白缺乏，導致淚水無法均勻地覆蓋在眼表維持濕潤。
4種乾眼類型中，推估「濕潤度不足型」的比例達3成！張淑雯醫師接著說明，根據亞東醫院在2022年發表針對不同乾眼類型比例的研究，將數千名具乾眼症狀以及淚膜不穩定的病患，依照臨床檢測分為4種乾眼類型：濕潤度不足型、缺水型、缺油型、缺水及缺油型。經檢測結果推估後發現，「濕潤度不足型」乾眼的比例竟達3成（下圖），在這群病患中，即使檢測後未見油水缺乏的問題，卻仍有明顯的乾眼症狀。
▲2022年亞東醫院發表乾眼4類型各自的比例。(註：其中因尚無直接檢測黏蛋白的工具，因此「濕潤度不足型乾眼」是用推估的方式得到的結果。)
不同的乾眼類型，對應不同的治療方案使用人工淚液只有單純補水的作用，由上述淚膜組成以及乾眼類型的比例可得知，部分病患使用人工淚液後僅能得到暫時的症狀緩解，因為這些病患的淚膜中缺少的不一定只有水，可能還缺少了黏蛋白或其他成份。
那麼如何知道自己是屬於哪一類型的乾眼及適合哪種治療方案？張淑雯醫師建議應至眼科由專業的醫師評估判斷。根據亞洲乾眼症學會建議，經醫師評估乾眼的類型若屬於「缺水或缺油型」，除了有對應的人工淚液可以選擇，也可搭配淚點填塞或眼部脈衝光療法等方式；若是屬於「濕潤度不足型」乾眼，亞洲乾眼症學會建議可使用促進黏蛋白及水分泌的處方眼藥水。針對不同類型的乾眼，對症下藥才能更有效的控制乾眼症。
另外，若乾眼情況較嚴重又長期忽視未接受正確治療，可能會傷害角膜上皮，造成角結膜病變，甚至造成視力受損。張淑雯醫師提醒當出現乾眼症狀時，應及早就醫讓醫生檢查眼表狀態。若是使用一般人工淚液後改善狀況仍不理想時，也應儘早就醫評估是否需要加入其他治療方式。
隨著檢查儀器的逐漸普及和更新，全球對乾眼症的了解與重視也逐漸增加，而乾眼症的治療應該也不再只是「澆水」，更應著重於改善淚膜的穩定性，才能有效的改善並控制乾眼症！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57224
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