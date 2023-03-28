敬謁中山陵盼振興中華　馬英九：兩岸中國人不可迴避責任

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馬英九昨搭乘國航CA-196航班抵達上海浦東機場，今上午馬不停蹄率馬英九基金會同仁與同學，一同赴往南京中山陵敬謁。馬致詞提到，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已112年了。
馬英九說，回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。
馬英九表示，幸賴國父1894年在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，終於在18年後的1911年，推翻滿清，終結中國4000多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國中華民國，國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。
「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」馬英九指出，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。
最後，馬英九表示，1925年3月12日國父逝世，在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」，98年後的今天，馬英九基金會的數十位同仁與同學，從台灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華，「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。」