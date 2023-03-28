樂天女孩陳伊疑私密片外流　親揭與男主角「真實關係」

佐藤健不怕被觀眾遺忘！人氣火紅時曾淡出2年出國留學

▲佐藤健昨旋風訪台拍廣告，親切的他在機場上幫粉絲簽名。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.27）
▲佐藤健昨旋風訪台拍廣告，親切的他在機場上幫粉絲簽名。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.27）

文/姊妹淘

日本男神佐藤健昨（27日）來台拍廣告，親民的他在機場大廳見到大批媒體和粉絲守候，直接開起小型粉絲簽名、拍照會，引起場內1000多位粉絲暴動，與3年前來台宣傳電影《那一夜》時接機僅50名粉絲，人數差異極大。佐藤健去年底以《First Love 初戀》掀起全球初戀風，許多藝人搶搭熱潮，也紛紛在雪景上拍合照，為該影集製造不少聲量。擁有超人氣的他其實在多年前也曾淡出演藝圈，選擇出國充電，為自己儲存更多能量再出發。

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▲Netflix最強日劇《First Love初戀》暴紅，佐藤健、滿島光演活「跨越20年的心動與遺憾」，還讓宇多田光15歲創作的歌曲《First Love》再度橫掃各大音樂平台，連飾演年輕版女主角的八木莉可子都成為日本最新國民初戀。劇中男女主角最愛的「拿坡里義大利麵」和「冰淇淋蘇打」，台灣也能在BELLINI Pasta Pasta與MOLINO吃得到，連UNIQLO也深情推薦「初戀藍」服飾單品，搶搭夯劇熱潮。（圖／翻攝自Netflix FB）
▲Netflix最強日劇《First Love初戀》暴紅，佐藤健（左）、滿島光演活「跨越20年的心動與遺憾」。（圖／翻攝自Netflix FB）
許多藝人在獲得出道機會後都會拚命地爭取更多的曝光率，畢竟觀眾的喜好來得快、去得也快，若是沒有持續地刷存在感，很容易被遺忘。但在日本演藝圈當中，有許多演員冒著可能被觀眾忘卻的風險，仍選擇出國留學一段時日，只為了提升自我，帶給觀眾更好的表演。

2020年日本Yahoo年度熱搜冠軍「佐藤健」就是其中一位代表性藝人。佐藤健在2007年以假面騎士《電王》出道，因劇中一人分飾五角的高難度挑戰而受到關注，兩年後更以《咩妹的完美執事》獲得日劇學院賞最佳男配角獎，星途一路順遂、戲約不斷。但他卻沒有因為成功而停止精進自己，他分別在2015年、2016年選擇前往美國洛杉磯和紐約，為學習英文、表演和音樂劇，因此這期間演出作品銳減。

不過學成歸國後的他，立刻接演NHK晨間劇《半邊藍天》，使得自己的事業提升到更高的階段，不但沒有被觀眾遺忘，甚至更獲好評，今年也以《戀愛可以持續到天長地久》的天堂醫師一角擄獲百萬少女的心。



▲石原聰美曾到美國留學。（圖／翻攝自《灰姑娘藥劑師》官方推特）
▲石原聰美曾到美國留學。（圖／翻攝自《灰姑娘藥劑師》官方推特）
3年前閃婚的「小惡魔人妻」石原聰美當時以15歲的年紀就勇闖演藝圈，接二連三演出人氣作品，卻在2010年陷入低潮，認為自己的演技受到侷限，並且對未來感到迷惘，發現連自己究竟想做什麼、喜歡什麼都找不到方向，於是抱著「重新找回自我」的決心前往美國紐約。

石原聰美出國留學後，提升了自信，並且開發了對時尚和美妝的興趣，也因為留學的經驗使她視野更加開闊，回國後突破框架，不再只能演出傻白甜的小女生，反而演技大增，演活許多深植人心的角色。

▲吉高由里子曾前往菲律賓留學，並入住學生宿舍。（圖／翻攝自日本AMUSE官網）
▲吉高由里子曾前往菲律賓留學，並入住學生宿舍。（圖／翻攝自日本AMUSE官網）
另一名曾經出國遊學的人氣女星是吉高由里子，以出道作品《紀子出租中》一舉獲得橫濱電影節新人獎的她在戲路上非常大膽，無論什麼類型的角色都願意嘗試，很快速地就在觀眾心中留下極深的印象，並且在2012年主演了NHK晨間劇《花子與安妮》，成績了得。但沒想到在事業蒸蒸日上之時，她與經紀公司協議停工，前往菲律賓宿霧學習英文，入住當地學生宿舍，過著和一般留學生無異的生活，並且數度前往新加坡、美國、西班牙等國家開闊視野，只為了給觀眾更深層次的演出。所幸，觀眾並沒有因此遺忘她，並憑藉著更精湛的演技，歸國至今已獲獎無數。

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