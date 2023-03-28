佐藤健不怕被觀眾遺忘！人氣火紅時曾淡出2年出國留學

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2020年日本Yahoo年度熱搜冠軍「佐藤健」就是其中一位代表性藝人。佐藤健在2007年以假面騎士《電王》出道，因劇中一人分飾五角的高難度挑戰而受到關注，兩年後更以《咩妹的完美執事》獲得日劇學院賞最佳男配角獎，星途一路順遂、戲約不斷。但他卻沒有因為成功而停止精進自己，他分別在2015年、2016年選擇前往美國洛杉磯和紐約，為學習英文、表演和音樂劇，因此這期間演出作品銳減。
不過學成歸國後的他，立刻接演NHK晨間劇《半邊藍天》，使得自己的事業提升到更高的階段，不但沒有被觀眾遺忘，甚至更獲好評，今年也以《戀愛可以持續到天長地久》的天堂醫師一角擄獲百萬少女的心。
3年前閃婚的「小惡魔人妻」石原聰美當時以15歲的年紀就勇闖演藝圈，接二連三演出人氣作品，卻在2010年陷入低潮，認為自己的演技受到侷限，並且對未來感到迷惘，發現連自己究竟想做什麼、喜歡什麼都找不到方向，於是抱著「重新找回自我」的決心前往美國紐約。
石原聰美出國留學後，提升了自信，並且開發了對時尚和美妝的興趣，也因為留學的經驗使她視野更加開闊，回國後突破框架，不再只能演出傻白甜的小女生，反而演技大增，演活許多深植人心的角色。
另一名曾經出國遊學的人氣女星是吉高由里子，以出道作品《紀子出租中》一舉獲得橫濱電影節新人獎的她在戲路上非常大膽，無論什麼類型的角色都願意嘗試，很快速地就在觀眾心中留下極深的印象，並且在2012年主演了NHK晨間劇《花子與安妮》，成績了得。但沒想到在事業蒸蒸日上之時，她與經紀公司協議停工，前往菲律賓宿霧學習英文，入住當地學生宿舍，過著和一般留學生無異的生活，並且數度前往新加坡、美國、西班牙等國家開闊視野，只為了給觀眾更深層次的演出。所幸，觀眾並沒有因此遺忘她，並憑藉著更精湛的演技，歸國至今已獲獎無數。