復出政壇？陳時中回「沒真的離開」　希望有服務機會

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會後受訪時，被問及是否會再執業，陳時中笑說，若病人有需要，還是會盡到當牙醫師的責任。從牙醫師一路當上部長、到參選，經歷過各式身分，陳時中說，他還是喜歡他的出身，「我是一位牙醫師，那當然我們從牙醫師取得執照的那個霎那之間，我們就知道我們有我們的社會責任在」，所以當年年輕時，就與牙醫師蔡鵬飛討論如何遂行牙醫師的社會責任，決定要讓台灣有50%的人會潔牙，雖然困難，可是也是一直跟牙醫賴弘明、蔡鵬飛從年輕的時候一直就努力。
陳時中分享，中間當了衛生署副署、部長等，這段時間中，兩位醫師都持續不斷從潔牙走到特殊需求者的一些健康治療，還有口腔衛生的照顧，賴一直在口腔衛生上面做相關學術上的探討，「其實我們當了牙醫師，就要把牙醫師的社會責任做好」，至於當了副署長、部長之後，從一個牙醫師的眼光看，社會的健康，有很多事情是可以做的，目的是要照顧更多人，讓更多人能夠更健康。
對於媒體詢問會不會重新復出政壇，陳時中直言，「我想也沒有真的離開啦」，談及是否有機會再繼續投入選舉，陳則笑說「那就很難說，人生事情就很難說，但是我們就是其實心態一直沒有變啦，就是社會什麼地方需要我們，那我們就到那地方去做這樣，我們也不強求，但是我們希望有服務的機會」。