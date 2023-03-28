艾達莫娃獲頒一等國會獎章　游錫堃稱讚不畏強權阻擾

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）率團抵台訪問，今（28）日上午訪問立法院，並發表演說，創下非邦交國女性國會議長在台灣國會發表演說與獲頒國會獎章紀錄。
記者呂炯昌／台北報導
艾達莫娃上午穿著紅色套裝抵達立院，游錫堃介紹台捷關係時表示，自從2020年捷克參議院議長韋德齊來台訪問，創下非邦交國國會議長在台灣國會發表演說先例，猶如春燕帶來國際社會支持台灣的訊息後，不但台捷關係不斷深化，連續兩年雙邊貿易正成長，去年貿易貿成長率更達到20.25%，還帶動歐洲民主同盟國政要紛紛來訪，讓台灣國際能見度遍地開花，為台灣打開通往歐洲門戶的例證。
游錫堃表示，艾達莫娃訪台前曾表示榮幸成為率先與台灣建立緊密關係的歐洲國家，並鼓勵西方國家跟進，並讚賞艾達莫娃不畏強權阻撓，堅定率團返台，將「坐而言不如起而行」的領導特質和捍衛自由民主的信念具體化，以實際行動支持捷克與台灣關係，他代表中華民國台灣立院，向她的堅毅勇敢、引領潮流，表達最崇高的敬意。
游錫堃並頒贈艾達莫娃一等國會獎章，成為首位獲頒國會獎章的非邦交國女性國會議長，感謝捷克對台灣堅定的支持，也感謝捷克對台灣的貢獻，並向艾達莫娃堅毅支持民主表達崇高敬意。