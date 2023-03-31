阿妹預告高雄開唱嗨起來！「跳動禁止先不要」稻草人拜拜
張惠妹（阿妹）去年4月一連在台北小巨蛋舉辦12場演唱會，可惜因為配合場地限制，不能大力跳動，也因此讓她在原本的表演橋段〈三天三夜〉，更改為「草枝擺」的稻草人版本。而今（31）日演唱會移師高雄巨蛋舉辦，究竟能不能讓歌迷期待那句「跳起來」，令人期待不已。
記者吳雨婕/專題報導
阿妹去年攻蛋開唱，為了配合場地相關限制，表演起來綁手綁腳不說，還拘束許多，「跳起來」3個字更是宛如「佛地魔」，成了提都沒辦法提的狀況，當時在演唱會上，阿妹就曾哀怨直言：「就像去KTV唱嗨，服務生說沒有提供麥克風，我最近學到一個新詞，『歸剛欸』，說真的這個問題，從開始討論演唱會這件事就滿困擾。」
為了能夠順利在小巨蛋開唱，主辦單位為了避震，座位下墊高木板，並指派現場工作人員宣導、舉牌「跳動禁止」，沒想到還是受到里長、里長夫人抗議，雙方的攻防戰持續到演唱會結束，演唱會引來如此多風風雨雨，阿妹的經紀人陳鎮川無奈透露：「這一段製作是絕響，不會出現在其他場地，回來機率是0。」選擇在小巨蛋舉行演唱會，主要目的就是與粉絲同樂，雖然招來了許多議論，但阿妹卻沒有後悔過，更在台北最後一場演唱會上，幽默自嘲：「我們是大人，總是知道『蛋蛋總是比較脆弱』。」
如今一年過去了，演唱會移師高雄開唱，阿妹誠意十足的一連開10場，周邊商品搶先推出，引人注意的是上頭的字樣，寫著「跳動禁止！先不要」，等同是預告在高雄巨蛋絕對會跳起來，〈三天三夜〉可以是狂嗨版，不再是「草枝擺」。