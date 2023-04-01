挺9月肚戰桃園立委 余宛如：只要還沒生產、就會繼續拚
民進黨立委初選民調將於4月17日登場，前桃園市政府資訊科技局長余宛如挺著9個月孕肚，投入桃園市桃園區選戰。她向《NOWnews今日新聞》記者表示，因為懷孕關係，身體容易腫脹、痠痛，睡覺時也會不舒服，近來行程都感覺像在重訓；不過，在行程中獲得許多反饋，這讓人很感動，也充滿意志力，「只要還沒有生產，我就會一直認真跑」。
記者黃宣尹／桃園報導
余宛如近來持續勤走基層，力拚通過桃園區立委黨內初選。她說，從農曆年前宣布參選後，就勤跑社團、公會、社區，正式登記民進黨內初選之後就開始站路口、掃市場，每天陸戰行程滿滿；剛開始知名度比較低，但開始電話拜票、掛出看板之後，「大家都知道我了，最近都開始幫我加油」。
余宛如指出，隨著選戰過程進行，自己看好度也提高，行程中、站路口時都會有支持者替自己加油，「還會送吃的給我，真的很感動」。
談到自己挺著9個月大的孕肚，余宛如說，每天在行程中都感覺在重訓，現在下半身比要容易腫脹，尾椎、肩膀常常很痠痛，加上肚子很大，怎麼睡都會不舒服。
不過，余宛如也說，在選戰過程中獲得很多反饋，這都讓自己很有意志力跟決心，有時候掃街掃到忘記很累，走完才發現手都麻了還再發文宣，「但無論如何，只要還沒有生產，我就會一直認真跑」。
余宛如笑說，自己預產期是在五月，應該是民調完才會生產，「希望孩子別太早出來」。