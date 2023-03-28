中捷林志盈接悠遊卡董座 盧秀燕：蔣萬安借將樂意分享
早在蔣萬安上任前便傳出借將消息的中捷董事長林志盈，今終於由台中市長盧秀燕宣佈，將回到悠遊卡公司擔任董事長。盧秀燕表示雖然不捨得，仍歡喜祝福，台中市在市政發展穩定下，樂意與各縣市夥伴分享人才。
記者顏幸如／台中報導
林志盈曾任悠遊卡公司總經理、臺北市政府交通局長，早在台北市長蔣萬安當選後不久，即傳出他可能回台北，並升任悠遊卡公司董事長，但第一波小內閣名單並沒有他。盧秀燕連任後已連續兩波人才共享，包括第一波的副發言人卓宜姿接任雲林縣新聞處長、地政局專委何憲棋接任新竹市地政處長、參事林榮川接任台南市經發局長；第二波則有研考會主委吳皇昇接任新竹市行政處長、地政局專委唐仁梂接任南投縣地政處長。
盧秀燕今（28）日再宣布林志盈的人事異動，她表示本屆任期已有5位市府同仁到其他縣市擔任局處首長，將擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事長的林志盈是第6位，遍佈台北、竹市、南投、雲林、台南等地，台中永遠是娘家，「未來有需要必定給予支援關心」。
盧秀燕強調「從台中市北上要有好的口碑」！此次台北市長蔣萬安提出借將需求，她欣然同意，也感謝林志盈4年前願意承擔，從捷運公司草創之際招兵買馬，完成公司籌備，到協助市府完成初履勘與正式通車，臺中捷運營運一年餘，民眾滿意度逾9成。