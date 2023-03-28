狒狒遭槍擊亡！動督盟提出五大疑點 呼籲檢方介入給真相
流浪東非狒狒逃亡逾2周，沒想到昨（27）日卻成槍下亡魂，瞬間引發社會大眾議論，對此，台灣動物保護行政監督聯盟今（28）日發表聲明，要求檢調單位即刻介入調查，絕不能容許有關官員包庇犯罪行為，除讓這起悲劇得到公正處置外，更要讓主觀機關重新審視現行法律，提升對動物保護的重視、執法力度。
記者陳苾暐／綜合報導
台灣動物保護行政監督聯盟指出，受重傷的狒狒遭到主管機關非人道對待，官員猶如上街買菜提東西般，拿著活生生的動物，令人看了驚駭，此種對生命的輕忽不僅是對動物的侮辱，更是對人性的譏諷；而現場官員與傷痕累累的狒狒合影做秀影片被瘋傳，更是對動物保護教育上最差勁的示範，因此桃園市政府應該立即懲處該官員，以示負責，讓這起悲劇引以為戒，進一步提高民眾對動物保護教育的關注。
動督盟強調，這起事件有五大疑點待解，包括：第一、狒狒到底從何處脫逸。第二、六福村清查數字沒對攏，顯示管理上有很大缺失，有無究責問題？第三、雖然林務將獵人的電話交給新竹縣農業處？難道農業處不知道獵人一定會使用獵槍，擺明就是沒有要留下活口？第四、現場究竟是誰下達開槍指令、開槍時機又為何？獵人又怎麼會比桃園農業局早到？
最後一點，桃園農業局專門委員在事後像買菜提東西，出來拍照當英雄，這種見獵心喜的行為，難道不知道狒狒已經受傷了嗎？這是標準SOP流程嗎？；文末動督盟重申，或許狒狒就是因拖延搶救，而不幸喪命的，上述共犯都應該為自己的行為付出代價。